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Подведены итоги ежегодного районного конкурса

04.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Подведены итоги ежегодного районного конкурса
На основании решения Столинского районного исполнительного комитета от 18 декабря 2018 года звания «Молодой человек  2018 года» удостоены:

в области сельского хозяйства –  Мышепуд Виталий Викторович, главный агроном коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дубайский»;

в области экономики и промышленного производстваДавидчук Ирина Сергеевна, экономист по труду открытого акционерного общества «Торфопредприятие Глинка»;

в области образования и наукиПашкевич Наталья Дмитриевна, учитель английского языка государственного учреждения образования «Стружская средняя школа»;

в области государственных структурПивоваревич Михаил Владимирович, главный специалист Ольшанского сельского исполнительного комитета;

в области силовых структурКлимович Дмитрий Олегович, старший следователь следственного отделения Столинского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь;

в области строительстваКруг Дмитрий Евгеньевич, инженер по подготовке производства филиала коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» Столинское ДРСУ № 141;

в области физической культуры и спортаСедляр Василий Иосифович, учитель физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Ремельская средняя школа»;

в области культурыГарбар Екатерина Михайловна, учитель по классу фортепиано государственного учреждения образования «Речицкая детская школа искусств»;

в области медициныСередина Анна Валентиновна, врач общей практики, заведующий  Ольманской амбулаторией учреждения здравоохранения «Столинская центральная районная больница»;

в области обслуживания населенияРепиха Анна Викторовна, специалист  по продаже розничных банковских продуктов центра банковских услуг № 124 филиала № 121 открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»;

в области транспорта, связи и коммунального хозяйстваБабич Сергей Сергеевич, начальник производственно-технического сектора филиала «Автомобильный парк № 12 г. Столина» ОАО «Брестоблавтотранс»;

в области предпринимательстваРудяк Сергей Сергеевич, руководитель частного производственно-транспортного унитарного предприятия «СемтрансОльшаны».

Звание «Молодой человек –

открытие года» присвоено:

в области культурыКомаровой Анастасии, учащейся государственного учреждения образования «Столинская детская школа искусств»;

в области образования и наукиФлорьяновичУ Павлу, учащемуся государственного учреждения образования «Оздамичская средняя школа»;

в области физической культуры и спортаСкребейко Василию, учащемуся учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа г. Давид-Городка».

 
 
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  На основании решения Столинского районного исполнительного комитета от 18 декабря 2018 года звания «Молодой человек  2018 года» удостоены: в
 
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