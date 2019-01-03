Подведены итоги ежегодного районного конкурса



На основании решения Столинского районного исполнительного комитета от 18 декабря 2018 года звания «Молодой человек 2018 года» удостоены:

в области сельского хозяйства – Мышепуд Виталий Викторович, главный агроном коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дубайский»;

в области экономики и промышленного производства – Давидчук Ирина Сергеевна, экономист по труду открытого акционерного общества «Торфопредприятие Глинка»;

в области образования и науки – Пашкевич Наталья Дмитриевна, учитель английского языка государственного учреждения образования «Стружская средняя школа»;

в области государственных структур – Пивоваревич Михаил Владимирович, главный специалист Ольшанского сельского исполнительного комитета;

в области силовых структур – Климович Дмитрий Олегович, старший следователь следственного отделения Столинского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь;

в области строительства – Круг Дмитрий Евгеньевич, инженер по подготовке производства филиала коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» Столинское ДРСУ № 141;

в области физической культуры и спорта – Седляр Василий Иосифович, учитель физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Ремельская средняя школа»;

в области культуры – Гарбар Екатерина Михайловна, учитель по классу фортепиано государственного учреждения образования «Речицкая детская школа искусств»;

в области медицины – Середина Анна Валентиновна, врач общей практики, заведующий Ольманской амбулаторией учреждения здравоохранения «Столинская центральная районная больница»;

в области обслуживания населения – Репиха Анна Викторовна, специалист по продаже розничных банковских продуктов центра банковских услуг № 124 филиала № 121 открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»;

в области транспорта, связи и коммунального хозяйства – Бабич Сергей Сергеевич, начальник производственно-технического сектора филиала «Автомобильный парк № 12 г. Столина» ОАО «Брестоблавтотранс»;

в области предпринимательства – Рудяк Сергей Сергеевич, руководитель частного производственно-транспортного унитарного предприятия «СемтрансОльшаны».

Звание «Молодой человек –

открытие года» присвоено:

в области культуры – Комаровой Анастасии, учащейся государственного учреждения образования «Столинская детская школа искусств»;

в области образования и науки – ФлорьяновичУ Павлу, учащемуся государственного учреждения образования «Оздамичская средняя школа»;

в области физической культуры и спорта – Скребейко Василию, учащемуся учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа г. Давид-Городка».