Жителя Полоцка, выложившего в Сеть фото в форме гаишника с наручниками и оружием, оштрафовали

Суд Полоцка и Полоцкого района оштрафовал 29-летнего жителя города на 122 рубля 50 копеек за незаконное ношение формы сотрудника ГАИ. Об этом порталу gorod214.by сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.



Фото: соцсети

Напомним, в ноябре в соцсетях появилось фото мужчины в форме инспектора ГАИ с пистолетом и наручниками в руках. Милиция установила его личность. Молодой человек никогда не был сотрудником правоохранительных органов.

Любителя селфи привлекли к административной ответственности за незаконное ношение формы одежды сотрудника государственных органов со знаками различия лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда.

В декабре суд признал его виновным и оштрафовал на 122 рубля 50 копеек (5 базовых величин.

— Решение суда вступило в законную силу 29 декабря. В ходе проверки установлено, что для снимка, размещенного в социальной сети, использовано пневматическое оружие, — добавила Ольга Шкуратова.