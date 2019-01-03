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Жителя Полоцка, выложившего в Сеть фото в форме гаишника с наручниками и оружием, оштрафовали
04.01.2019 10:30 — Новости Общества | Tut.by
Суд Полоцка и Полоцкого района оштрафовал 29-летнего жителя города на 122 рубля 50 копеек
Напомним, в ноябре в соцсетях появилось фото мужчины в форме инспектора ГАИ с пистолетом и наручниками в руках. Милиция установила его личность. Молодой человек никогда не был сотрудником правоохранительных органов.
Любителя селфи привлекли к административной ответственности за незаконное ношение формы одежды сотрудника государственных органов со знаками различия лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда.
В декабре суд признал его виновным и оштрафовал на 122 рубля 50 копеек (5 базовых величин.
— Решение суда вступило в законную силу 29 декабря. В ходе проверки установлено, что для снимка, размещенного в социальной сети, использовано пневматическое оружие, — добавила Ольга Шкуратова.
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В ноябре в соцсетях появилось фото мужчины в форме инспектора ГАИ с пистолетом и наручниками в руках. Милиция установила его личность. Молодой человек никогда не...
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