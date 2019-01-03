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Время чудес и радости!

04.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Особенно ждут его дети. Ведь Новый Год - это время чудес и радости, время настоящего волшебства, в которое безоговорочно верят все маленькие мальчики и девочки. Каждый год малыши ждут прихода Деда Мороза в гости, пишут письма, учат стихи и верят, что чудо обязательно произойдёт. А чтобы сказка стала явью работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям для своих деток решили устроить праздник самостоятельно и отправили новогодних сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку – с поздравлениями в семьи спасателей. Ведь тот, кто каждодневно творит чудеса и сам достоин чуда. Сколько восторга и радостного предвкушения в детских глазах при встрече с Дедом Мороз у ребятни! Задорный дедушка веселился в гостях у каждого, водил хоровод, загадывал загадки, играл и слушал подготовленные к празднику стихи. А самым приятным и радостным мгновением стало вручение подарков от Деда Мороза. Ведь Новый Год самый волшебный праздник в году. Он дарит надежду на то, что все плохое останется позади, а впереди нас ждет только хорошее.

 
 
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Если Вы спросите любого ребенка или взрослого, какой самый волшебный праздник в году, они, не задумываясь, ответят - Новый Год! Этот праздник, действительно, самый...
 
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