Особенно ждут его дети. Ведь Новый Год - это время чудес и радости, время настоящего волшебства, в которое безоговорочно верят все маленькие мальчики и девочки. Каждый год малыши ждут прихода Деда Мороза в гости, пишут письма, учат стихи и верят, что чудо обязательно произойдёт. А чтобы сказка стала явью работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям для своих деток решили устроить праздник самостоятельно и отправили новогодних сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку – с поздравлениями в семьи спасателей. Ведь тот, кто каждодневно творит чудеса и сам достоин чуда. Сколько восторга и радостного предвкушения в детских глазах при встрече с Дедом Мороз у ребятни! Задорный дедушка веселился в гостях у каждого, водил хоровод, загадывал загадки, играл и слушал подготовленные к празднику стихи. А самым приятным и радостным мгновением стало вручение подарков от Деда Мороза. Ведь Новый Год самый волшебный праздник в году. Он дарит надежду на то, что все плохое останется позади, а впереди нас ждет только хорошее.