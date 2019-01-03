Дети отблагодарили участников акциии эмоционально рассказанными стихами. подготовили стихи
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Борисовскую РО БОКК посетила депутат Палаты Представителей национального собрания
04.01.2019 — Новости Общества | Единство
Дети отблагодарили участников акциии эмоционально рассказанными стихами. подготовили стихи
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Борисовскую РО БОКК посетила депутат Палаты Представителей национального собрания РБ Красовская Т.П. и председатель Минской ОО БОКК Мусенкова Л.С. и приняли...
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