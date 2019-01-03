Более 10 тысяч деревьев посадили горожане в Витебске в 2018 году

Более 10 тысяч деревьев высадили жители Витебска на улицах города в 2018 году, пишут «Витьбичи».

— И это только начало, — говорит начальник горинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо. — Непросто было раскачать людей на добрые дела. Здесь мы нашли самую активную поддержку со стороны городской власти. Во время субботников весной и осенью на посадке деревьев были заняты сотни людей, работники горисполкома во главе с председателем, руководители предприятий, учреждений, ученики, молодежь, горожане. И такая активность не может не радовать. На этом, считаю, не стоит останавливаться. Будем и дальше озеленять Витебск, чтобы он стал самым благоприятным для проживания.