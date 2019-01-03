Начался суд по громкому «делу медиков»

В Минском городском суде в пятницу 4 января началось первое предварительное судебное заседание по уголовному «делу медиков».

По результатам предварительного судебного заседания судья может принять решение вернуть дело прокурору, назначить судебное разбирательство или прекратить производство по уголовному делу.

На скамье подсудимых бывший заместитель министра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий (обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК Беларуси) и бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок (обвиняется в получение взятки повторно, в особо крупном размере и злоупотребление служебными полномочиями(ч. 2 ст. 424, чч. 2, 3 ст. 430, ч. 2 ст. 424 УК Беларуси).

Лосицкий и Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщил журналистам прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси Юрий Шерснев. Он также рассказал, что Кравченок возместил полученный незаконный доход и изобличил преступную деятельность других участников преступлений, что явилось основанием заключения Генеральной прокуратурой соглашения о сотрудничестве, пишет БЕЛТА .