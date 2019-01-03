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Начался суд по громкому «делу медиков»

04.01.2019 11:13 — Новости Общества | БДГ  
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В Минском городском суде в пятницу  4 января началось первое предварительное судебное заседание по уголовному «делу медиков».

По результатам предварительного судебного заседания судья может принять решение вернуть дело прокурору, назначить судебное разбирательство или прекратить производство по уголовному делу.

На скамье подсудимых бывший заместитель министра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий (обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК Беларуси) и бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок (обвиняется в получение взятки повторно, в особо крупном размере и злоупотребление служебными полномочиями(ч. 2 ст. 424, чч. 2, 3 ст. 430,  ч. 2 ст. 424 УК Беларуси).

Лосицкий и Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщил журналистам прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси Юрий Шерснев. Он также рассказал, что Кравченок возместил полученный незаконный доход и изобличил преступную деятельность других участников преступлений, что явилось основанием заключения Генеральной прокуратурой соглашения о сотрудничестве, пишет БЕЛТА.

Напомним, что 10 июля 2018 года стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. Позднее глава КГБ Валерий Вакульчик ранее сообщал, что по делу о коррупции в Министерстве здравоохранения в СИЗО КГБ остаются не более 20 человек. Генпрокурор Александр Конюк рассказал, что некоторым фигурантам «дела медиков» была смягчена мера пресечения на более мягкую, однако большее число фигурантов дела остается под стражей, в суд было передано 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов.

 
 
 
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В Минском городском суде в пятницу  4 января началось первое предварительное судебное заседание по уголовному «делу медиков».
 
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