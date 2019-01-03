В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома Наталия Дубиковская: «В нашем коллективе случайных людей нет» 5 января социальной службе Беларуси исполняется 100 лет. Ее история начинается в непростое и переломное для нашей страны время с пособий по случаю бедствий,...

5 января социальной службе Беларуси исполняется 100 лет. Ее история начинается в непростое и переломное для нашей страны время с пособий по случаю бедствий, безработицы и утраты трудоспособности. Целый век — отдельная эпоха, долгий и славный путь становления и развития системы Министерства труда и социальной защиты. Сегодня в центре этой системы — четкой, подкрепленной законами и серьезным финансированием, — стоит человек с его различными, жизненно важными проблемами. Сущность социальной защиты многогранна и проявляется в таких ее функциях как экономическая, политическая, демографическая, социально-реабилитационная.В день юбилейной даты и профессиональный праздник работников социальной службы мы беседуем с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома Наталией Дубиковской.— Наталия Федоровна, расскажите, пожалуйста, о системе социальной защиты и обслуживания в нашем районе.— Социальная сфера, сопровождающая человека на всех этапах его жизни, сегодня является предметом заботы и внимания государства и постоянно двигается вперед. Работа органов социальной защиты нашего района направлена на обеспечение четкой системы поддержки населения. Для этого применяются современные технологии, расширяется спектр предоставляемых услуг и повышается уровень их качества. Система социального обслуживания включает в себя управление по труду, занятости и социальной защите, районный Центр социального обслуживания населения. Деятельность РЦСОН направлена на организацию комплексного социального обслуживания граждан или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на осуществление на территории района организационной, практической и методической деятельности по социальному обслуживанию и оказанию социальных услуг. На базе Центра работают несколько отделений: социальной адаптации и реабилитации, социальной помощи на дому, дневного пребывания для инвалидов и другие. В агрогородке Пудовня функционирует отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.Благодаря постоянной поддержке и пониманию руководства области, районного исполнительного комитета, достигнуты определенные успехи в нашей сфере. Выполнены все показатели районных мероприятий по обеспечению занятости населения. За 2018 год трудоустроено 297 граждан, направлено на общественные работы 70 человек. На переобучение по специальностям, востребованным на рынке труда, получили направление 17 человек, а трем гражданам выдана безвозмездная субсидия для открытия собственного дела. Специалистами управления налажен постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы, государственных пособий семьям, воспитывающим детей. В районе также проводится работа, направленная на сохранение жизни, здоровья и безопасности работников в процессе трудовой деятельности, недопущение несчастных случаев на производстве.— Наталия Федоровна, как осуществляется социальное обеспечение таких категорий населения, как пенсионеры, многодетные семьи.— В нашем районе, как и в республике в целом, наметилась устойчивая тенденция роста доли пожилых людей в общей численности населения. Сегодня в районе проживают 3136 получателей пенсий и пособий, из них 1389 одиноко проживающих граждан и 266 одиноких. Надо отметить, что пенсионная система работает у нас стабильно. Своевременно выплачиваются пенсии и пособия. Средний размер пенсии по району составляет 361, 45 рублей. Наиболее востребованной формой работы с пожилыми гражданами остается социальное обслуживание на дому. Сегодня на надомном обслуживании в районе состоят 427 пожилых людей в 52 населенных пунктах.Развивается система государственной поддержки семей. Единовременную материальную помощь к учебному году получили 390 школьников на сумму 24960 рублей. В районе проводилась большая работа по предоставлению многодетным семьям семейного капитала. С 1 января 2015 года за данной помощью обратилось 105 семей, по всем приняты положительные решения.Также 637 человек получили государственную адресную социальную помощь на общую сумму свыше181415 рублей.— Наталия Федоровна, в праздничный день необходимо отметить работников социальной службы, которые достойно справляются со своими обязанностями, а также тех, кто принимал участие в ее становлении и развитии.— Решение поставленных вопросов невозможно без квалифицированных кадров, обладающих не только высоким профессионализмом, трудолюбием, но и имеющих терпение, тактичность, милосердие и большое желание помочь тем, кто в этом нуждается. И большинство работников нашей системы действительно заслуживают самых теплых и добрых слов: начальник отдела социальной защиты пенсий и пособий Наталья Николаевна Филимонова, главный бухгалтер Елена Валерьевна Гаврилова, главные специалисты Людмила Александровна Сикорина, Оксана Михайловна Иванова, Лариса Александровна Гузенко, Алеся Александровна Суховарова, директор Дрибинского районного Центра социального обслуживания населения Дмитрий Александрович Суховаров, заведующие отделениями Николай Александрович Кулешов, Жанна Вячеславовна Черномаз и многие другие специалисты.Огромной благодарности заслуживают ветераны и бывшие работники нашей системы, которые активно участвовали в развитии социальной службы, формировали в каждом из нас необходимые для работы в ней качества, творчески сохраняли и развивали у нас традиции добра и справедливости. Это Алексей Лукич Лахмаков, Иван Евгеньевич Соколовский, Александр Владимирович Ринг, Нина Константиновна Карпалова, Александр Иванович Лукьянчик, Вячеслав Егорович Шаройкин, Мария Андреевна Ринг, Марина Александровна Моисеева, Галина Сергеевна Третьякова, Любовь Дмитриевна Казусева, Светлана Ивановна Поклад, Антонина Трофимовна Кожевникова, Тамара Николаевна Шершнева и многие другие.В целом в нашем коллективе случайных людей нет, ведь для того, чтобы работать в сфере социального обслуживания, человек должен обладать состраданием, тактичностью, воспринимать чужую боль как свою.— Наталия Федоровна, что Вы пожелаете своим коллегам по случаю профессионального праздника и юбилея?— Уважаемые коллеги и друзья! Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем системы труда и социальной защиты, с наступившим новым 2019 годом! Пусть люди, которые встречаются на вашем пути, несут добро, а события в вашей жизни будут только радостными. Счастья вашим семьям, мира и добра!— Спасибо за беседу.