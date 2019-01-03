Рождественское послание епископа Бобруйского и Быховского Cерафима





Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Вновь мы отмечаем светлый праздник Рождества Христова, историческое событие, которое призывает всех нас к духовному воскресению и личной встрече с воплотившимся Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом.

Явление Сына Божия стало исторически новой, предвозвещенной пророками реальностью. Это событие, произошедшее в определенный исторический момент, среди конкретного народа, в конкретном месте и с конкретной целью — восстановления всего некогда падшего человечества в прежнем Божественном достоинстве.

«Благоволением Бога и Отца, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — Единородный Сын и Слово Божие и Бог, Единосущный Отцу и Святому Духу, предвечный и безначальный» нисходит к нам людям, «и, будучи совершенным Богом, становится совершенным человеком, обновляя все творение». Факт Боговоплощения позволяет всем нам достичь прежде недоступных духовных высот — преодоления греха, тления и смерти, получения залога будущей жизни во Христе и благодатное единство во Святой Троице.

В эти праз­д­ничные дни Церковь Христова призывает нас к добрым делам, радостной и благодарной молитве. Пусть наши рождественские молитвы станут продолжением рождественского ангельского славословия, пусть праздник Рождества Христова озаряет благодатной радостью и надеждой каждого человека, каждую верующую семью.

Снова и снова с сердечной радостью поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова и желаю вам в новом 2019-м году неоскудевающей помощи Божией, радости о Господе, крепости духовных и телесных сил, стойкости в несении жизненного креста. Да благословит Рождающийся ныне Господь Иисус Христос нашу Церковь и страну любовью, миром и благоденствием!

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский.