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Рождественское послание епископа Бобруйского и Быховского Cерафима

04.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Рождественское послание епископа Бобруйского и Быховского Cерафима

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Вновь мы отмечаем светлый праздник Рождества Христова, историческое событие, которое призывает всех нас к духовному воскресению и личной встрече с воплотившимся Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом.
Явление Сына Божия стало исторически новой, предвозвещенной пророками реальностью. Это событие, произошедшее в определенный исторический момент, среди конкретного народа, в конкретном месте и с конкретной целью — восстановления всего некогда падшего человечества в прежнем Божественном достоинстве.
«Благоволением Бога и Отца, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — Единородный Сын и Слово Божие и Бог, Единосущный Отцу и Святому Духу, предвечный и безначальный» нисходит к нам людям, «и, будучи совершенным Богом, становится совершенным человеком, обновляя все творение». Факт Боговоплощения позволяет всем нам достичь прежде недоступных духовных высот — преодоления греха, тления и смерти, получения залога будущей жизни во Христе и благодатное единство во Святой Троице.
В эти праз­д­ничные дни Церковь Христова призывает нас к добрым делам, радостной и благодарной молитве. Пусть наши рождественские молитвы станут продолжением рождественского ангельского славословия, пусть праздник Рождества Христова озаряет благодатной радостью и надеждой каждого человека, каждую верующую семью.
Снова и снова с сердечной радостью поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова и желаю вам в новом 2019-м году неоскудевающей помощи Божией, радости о Господе, крепости духовных и телесных сил, стойкости в несении жизненного креста. Да благословит Рождающийся ныне Господь Иисус Христос нашу Церковь и страну любовью, миром и благоденствием!
Серафим, епископ Бобруйский и Быховский.

 
 
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Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Вновь мы отмечаем светлый праздник Рождества Христова, историческое событие, которое призывает всех нас к...
 
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