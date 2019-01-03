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На пороге — ночь святая Рождества: прихожане Кировского Покровского храма делятся семейными традициями встречи Рождества

04.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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На пороге — ночь святая Рождества: прихожане Кировского Покровского храма делятся семейными традициями встречи Рождества

Новогодние дни, отшумев праздничными застольями, отсверкав фейерверками, уступили место тихим дням, наполненным ожиданием чуда Рождества — появления на свет Иисуса Христа. Для православных верующих — это время особого поста, покаяния и молитвы, подготовки души и тела ко дню рожденья большой Любви.
Христианская душа из глубины веков стремится встретить этот светлый праздник в храме, окруженная молитвами, согретая сиянием свечей и лампад. Огонек Любви, зажженный в ней во время Рождественских богослужений, приходит в семьи, наполняет дома теплом и уютом, селит в них мир и благоденствие. Великий Божий дар — сердце, открытое чуду Рождества, когда святочные дни наполнены радостью, когда душа богата на искренность и добро к ближним.
Прихожане Кировского Покровского храма поделились своими семейными традициями встречи Рождества. Кто-то из них сделал первые шаги в духовной жизни, кто-то уже на протяжении нескольких лет церковный человек, но каждый стремится в Рождественские дни окружить своих родных и близких чудом. Возможно, их опыт встречи Рождества Христова пригодится и станет традиционным и необычным для других семей.

Новые блюда на столе

Екатерина Исаичкина вместе с дочерьми Светланой и Дианой традиционно на Рождество придумывают новое блюдо, а потом все вместе его готовят. А после, когда угощение занимает почетное место на праздничном столе, вспоминают события прошедшего года, делятся планами на будущее.
— В это Рождество, — рассказывает Екатерина, — планируем с девочками заняться выпечкой имбирных пряников. Дочки запасались формочками, придумывали, как будем украшать угощение. Конечно, порадуем выпечкой родных, друзей. Совместная кулинария нас объединяет. Сейчас мои девочки учатся в разных городах, все вместе собираемся не так часто, как хотелось бы, скучаем друг по другу. Поэтому совместная рождественская трапеза для нас важна. А накануне, конечно, будем на праздничном богослужении в церкви, после которого поздравим родных и близких.

Адвент календарь
и Рождественский вертеп

В семье Юрия и Марины Дударенко подрастает трехлетний сынок Тимоша. С младенчества родители прививают ему православные традиции. Время Рождества в их семье — особенное.
Марина рассказывает: «Несколько лет подряд, начиная с 19 декабря, когда православные отмечают день Святителя Николая Чудотворца, у нас дома появляется адвент календарь. Его суть в том, что ведется по дням обратный отсчет до Рождества. Причем, каждый день ребенок находит в календаре какое-то задание или идею досуга на день. Каждый вечер перед сном муж читает нам с сыном историю из сборника рассказов о Рождестве. Накануне праздника мы ставим вертеп, разучиваем колядки, печем пряники для родных и друзей. Конечно, наряжаем елку, но каждая игрушка на ней имеет свою историю: кто-то подарил, смастерили своими руками, приобрели на православной выставке и так далее.

Семейный концерт

Господь даровал Татьяне Ильюткиной четверых деток. В прошлом году из Левковичей они переехали в новую квартиру в райцентре. Сейчас Татьяна преподает в воскресной школе при Свято-Покровской церкви, ведет там кружок «Ангельская песнь», а также занимается с воспитанниками детского сада №4 в православном кружке «Ангелочек». К Рождественским святкам они с ребятами готовят песни и стихи, славящие Христа. Сам праздник семьей встретят в храме.
Женщина поделилась воспоминаниями о том, как встречали Рождество в Левковичах:
«7 января рано утром всей семьей отправлялись на праздничную службу в храм в соседнюю д.Дворец. После Литургии традиционно воспитанники местной школы показывали концертную программу для прихожан, а мы своей большой семьей также представляли праздничные номера. Накануне вместе с детьми разучивали песни, стихи, готовили слова пожеланий. Получался целый семейный концерт!
После возвращались домой за праздничный стол, подготовленный свекровью, оканчивали день общей семейной трапезой».

Елочная игрушка —
каждому сыну

Несколько лет назад в семье Юлии Гуковой появилась необычная традиция: перед новогодними праздниками каждый из ее сыновей, а их у женщины трое, получает свою необычную игрушку, которая занимает свое место на рождественской елке. Юлия рассказывает, как в их семье появилась эта традиция: «Когда я была ребенком, у нас дома всегда ставили огромную елку со множеством игрушек, гирлянд и мишурой. Наряжать лесную красавицу для нас, детей, также было праздником. Когда мы выросли, мама отдала каждому по коробке с елочными украшениями, которые мы принесли в свои семьи. Лет семь назад я задумалась и начала каждую зиму покупать своим детям по игрушке, благо, сейчас их такое разнообразие! Я сама очень люблю новогодне-рождественские украшения, а чтобы их покупка не была простой тратой денег, а приобрела смысл, решила ввести эту традицию. Когда сыновья вырастут, каждый из них, как и я, получит по коробке своих елочных игрушек. Надеюсь, вместе с ними дети перенесут в семьи приятные воспоминания и тепло нашего семейного очага.
После дня Рождества Юлия с детьми и мужем с колядками навещают родных и соседей.

Мы со своими детьми также готовимся к празднику. Накануне обязательно наряжаем елку и украшаем окна вытинанками. После посещения храма ожидаем бабушек и дедушек на Рождественский обед. А потом пригласим всех на домашнее представление теневого театра на тему Рождения Христа и вместе споем традиционную рождественскую песенку «Ангел прилетел».
Пусть для каждого день Святого Рождества станет счастливым, добрым и необычным!

Евгения БЕЛЬКО.

 
 
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Новогодние дни, отшумев праздничными застольями, отсверкав фейерверками, уступили место тихим дням, наполненным ожиданием чуда Рождества — появления на...
 
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