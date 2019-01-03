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Белоруска нашла в упаковке семечек мертвого воробья: «Стала отсыпать - из пакета показались ноги птицы»

04.01.2019 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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«Вскрыла пакет и стала из него по чуть-чуть отсыпать семечки, но потом оттуда показались ноги птицы. Самое ужасное, что я уже половину семечек оттуда успела съесть», — Вспоминает гомельчанка Евгения, которая уверяет, что нашла в упаковке семечек мертвого воробья. Производитель же говорит, что чисто технически такой крупный объект в цеху попасть в пакет не может.


Фото: читательницы Евгении Самойлик

Евгения Самойлик живет в Гомеле, она прислала в редакцию TUT.BY фотографию воробья, которого нашла в упаковке семечек.

— Покупала эти семечки в «Евроопте» на улице Хатаевича в Гомеле 27 декабря. Упаковка большая — на 400 грамм. 31 декабря вскрыла пакет и стала из него по чуть-чуть отсыпать семечки, но потом из пакета показались ноги, — вспоминает Евгения. — Самое ужасное, что я уже половину семечек оттуда успела съесть. Теперь переживаю, чтобы ничем не заразилась.

Гомельчанка рассказывает, что в тот же день написала электронные письма в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (ответа пока нет), а еще — производителю, адрес которого был указан на упаковке.

Вчера, 3 января, девушка отнесла покупку в магазин.

— Там отреагировали адекватно, сами были в шоке, сказали, что будут разбираться, и деньги за семечки вернули, — рассказывает Евгения.

Читательница добавляет, что не заметила, чтобы упаковка семечек была нарушена — она была плотно закрыта, как всегда.

— Если это чья-то дурная шутка — то подшутили над всеми, в том числе надо мной. У меня нет цели кого-то очернить, представители производителя вежливо со мной общаются, предлагают компенсацию. Но вместе с тем я понимаю, что воробей в семечках — это ненормальная ситуация.

На снимке от читательницы — упаковка семечек компании «Никитин», производство находится в Логойске Минской области. Там уверяют: не может быть, чтобы во время производства в пакет попал воробей.

— Чисто технически такой крупный объект попасть в пакет не может, — рассказывают на предприятии. — Мы получаем сырье, обжариваем его, потом семечки ссыпаются в контейнеры, после чего все идет в упаковочный цех. Там семечки ссыпаются в бункер.

Компания прислала фотографии оборудования для упаковки семечек.


Фото предоставлено компанией «Никитин»

— Это бункер, куда попадают прожаренные семечки. Там решетка, через которую никакой крупный предмет не пройдет. Сетка приварена, она не поднимается. За решеткой — труба с дозатором, которая отмеряет порцию семечек, на эту трубу надевают упаковочный «рукав». Снизу «рукав» запаивается, дозатор отсыпает в трубу семечки, готовую пачку запаивают и отсекают.

— Труба широкая?

— Ее диаметр не шире ладошки. Даже если бы в такую трубу попала живая птица, она бы там барахталась, все равно кто-то бы услышал — например, работник, который упаковывает. Мертвая же птица туда вообще никак не может попасть.

— Но гипотетически доступ снизу к трубе есть?

— Только в момент надевания пленки, но это секундное дело. Чтобы птица туда залетела и никто этого не заметил — такого не может быть. Мы все проверили, у нас вообще нет птиц на производстве. При упаковке всегда присутствует упаковщик, который аккуратно выкладывает готовые пачки в ящик, чтобы они имели товарный вид, следит, чтобы не было плохо запаянного пакета. Труба, на которую надевается пленка, находится в ящике из оргстекла примерно как на видео, но у нас оборудование гораздо современнее этого.


Фото предоставлено компанией «Никитин»

В компании считают, что кто-то пытается дискредитировать их продукцию. Что касается читательницы, с ней до публикации этой заметки представители компании «Никитин» уже связывались.

— Наша компания в любом случае очень сожалеет, что это произошло с читательницей, со своей стороны, мы уже встретились с ней и принесли ей свои искренние извинения. Технической службе приказано еще раз перепроверить даже физически невозможные варианты.

 
Теги: Гомель
 
 
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Производитель семечек уверяет, что чисто технически такой крупный объект в цеху попасть в пакет не может.
 
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