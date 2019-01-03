ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Норматив расходов на школьников: в городе - 1667 рубля в год, в деревнях - в 2,2 раза больше

04.01.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет министров утвердил положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений общего среднего образования, сообщает пресс-служба правительства.

Документом установлено, что норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составляет 1667,92 рубля в год, а в сельских населенных пунктах — 3 808,76 рубля.

В норматив включены расходы на оплату труда педагогических и иных работников, ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам, выходные пособия, командировки, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата услуг связи, транспортных услуг, ремонта оборудования и инвентаря, прочие текущие расходы.

Постановлением министерству образования по согласованию с министерством финансов поручено ежегодно вносить в правительство предложения по пересмотру  норматива  расходов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров утвердил положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений общего среднего...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда прогнозирует темп роста реальной зарплаты в 2019 году на уровне 103,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика