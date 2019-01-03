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Норматив расходов на школьников: в городе - 1667 рубля в год, в деревнях - в 2,2 раза больше
04.01.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Совет министров утвердил положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений общего среднего образования,
Документом установлено, что норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составляет 1667,92 рубля в год, а в сельских населенных пунктах — 3 808,76 рубля.
В норматив включены расходы на оплату труда педагогических и иных работников, ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам, выходные пособия, командировки, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата услуг связи, транспортных услуг, ремонта оборудования и инвентаря, прочие текущие расходы.
Постановлением министерству образования по согласованию с министерством финансов поручено ежегодно вносить в правительство предложения по пересмотру норматива расходов.
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Совет министров утвердил положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений общего среднего...
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