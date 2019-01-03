Минтруда прогнозирует темп роста реальной зарплаты в 2019 году на уровне 103,5%

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста реальной заработной платы в 2019 году в сравнении с 2018-м по прогнозу должен составить 103,5%. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Темп роста в бюджетной сфере - 104,5%", - сказала Ирина Костевич.

В минувшем году в сравнении с 2017-м темп роста зарплаты достиг 110,2% (в бюджетной сфере - 113,1%). Этот показатель растет с 2016 года - по итогам 2017-го реальная заработная плата выросла на 6,9%, а в бюджетной сфере - на 4,6%.

Также Ирина Костевич напомнила о подготовленном проекте указа "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Он определяет основные подходы по совершенствованию системы оплаты труда работников.

Как пояснила министр, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников. Их зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка. Новый нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки.

Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18 - с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов. Также тарифную ставку первого разряда планируется заменить базовой ставкой. И будут расширены права руководителей госорганов и бюджетных организаций по применению наиболее эффективных методов стимулирования труда работников.-0-