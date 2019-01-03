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Благотворительный спектакль

04.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Благотворительный спектакль
Благотворительный спектакль
Благотворительный спектакль
Накануне празднования Нового года в Столинском доме культуры проходят традиционные благотворительные  спектакли.

На одном из таких спектаклей в рамках акции «Наши дети» побывали дети с инвалидностью со всего района. Сначала деток поздравил с самым интересным и ожидаемым  праздником председатель районного Совета депутатов Александр Николаевич Ярошевич. Потом присутствующие посмотрели спектакль-сказку «По щучьему веленью», показанный работниками Дома культуры.

А потом празднование из зала переместилось в фойе, где дети вместе со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой  водили хороводы вокруг ёлки, рассказывали стихотворения, демонстрировали свои новогодние костюмы, пели песни и танцевали. Все детишки ушли с ёлки не только со сладкими подарками, но и с хорошим настроением.

Александр НИКИФОРЕНКО

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Накануне празднования Нового года в Столинском доме культуры проходят традиционные благотворительные  спектакли. На одном из таких спектаклей в рамках акции
 
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