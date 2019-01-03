5 января – День работников социальной защиты. Чтобы старость была теплее



Вот уже 25 лет изо дня в день Инесса Игнатьевна Шелест спешит к своим подопечным. За это время она прокладывала дорожки к разным домам своей деревни и в стужу, и под проливным дождём, и под палящим солнцем. Старость, немощность требуют помощи.

Инесса родилась в Деревной. После окончания 10 классов вышла замуж. Некоторое время молодая семья жила в Лунинце. Там женщина работала помощником воспитателя. Но когда встал вопрос о своём жилье, решили вернуться на маленькую родину. Муж Анатолий Николаевич родом из Городной. Именно в Городной и стали строить свой дом.

Супруги вырастили двух сыновей. Старший Артём инженер-строитель и работает в Минске. У него уже есть сын Денис – бабушкина отрада и маленькое девятимесячное счастье. Младший сын Станислав пока только учится в дорожно-строительном колледже.

Семья Шелестов обычная, деревенская. Держат хозяйство, большой огород. Анатолий Николаевич часто ездит на заработки. А вот Инесса Игнатьевна третий десяток работает социальным работником. Сейчас под её присмотром семь бабушки в возрасте от 68 до 91 года.

– У меня очень хорошие бабушки. Мы с ними находим взаимопонимание, – рассказывает о своих подопечных Инесса Игнатьевна.

Бабушки разные по своим силам и возможностям. От этого зависит и количество посещений. Кого-то надо посетить 2 раза в неделю, а к кому-то по графику положено сходить 4 раза. Но в реальности приходится навещать иногда чаще.

Социальный работник – это не только помощник по хозяйству, который принесёт продукты и лекарства, дрова и воду. Это ещё и человек, с которым можно поговорить. Живут же люди одни. Им хочется побеседовать, узнать о новостях. Поэтому социальный работник приходит к ним с информацией – что происходит в деревне, в стране, в мире. А по пятницам и вторникам Инесса Игнатьевна идёт к некоторым с газетой «Навіны Палесся». Люди хотят, чтобы им почитали то, о чём пишёт районная газета.

– Старые люди хотят, чтобы к ним приходил с улыбкой, хорошим настроением, хотят внимания и хорошего настроения. Для них это очень важно и нужно, – рассказывает соцработник.

А в ответ они также дарят свои слова благодарности. Некоторые называют доченькой, некоторые – деточкой, Инночкой. «Хай табе ручкі і ножкі не баляць. Каб ты хадзіла і даглядала нас да самое смерці”, – практически каждый день желают Инессе.

Инесса Игнатьевна уверена, что всё в жизни возвращается бумерангом: как ты к людям – так и они к тебе. Поэтому каждая улыбка, доброе слово и доброе дело возвратятся.

Под опекунством социального работника сейчас не только одинокие, но и те, у кого есть дети. Дети живут где-то дальше, а мамы не хотят к ним ехать даже на зиму. Им удобнее и комфортнее в своих домах, под присмотром хорошего человека.

Приход соцработника к подопечным расписан по графику. И если что-то срывается, то бабушки начинают переживать. Как и она переживает за них. Бывали случаи, когда не могла дозвониться и ходила ночью проверять – как и что там у бабушки. Было и такое, что зашла с самого утра, как только бабушка проснулась, потому что всю ночь за неё переживала.

Работа социального работника – это разные люди, разные проблемы личные и бытовые. Есть же люди, которых уже надо и с ложечки покормить, и памперсы сменить. Это жизнь. И кто, как не хороший соцработник, постоянно сталкивается с этой реальностью. Кому, как не ему, приходить на помощь и добрым словом, и делом.

Работа такая – оберегать старость и делать её чуток добрее и теплее.

Татьяна СЕГЕН

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