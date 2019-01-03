Два года подряд педагоги немецкого языка из Костюковичского района проходили стажировку в Германии

В рамках учительского проекта, который организовал Дитмар Кольмер, председатель общественной организации «Круг друзей Костюковичи» города побратима Дитценбах, учителя смогли повысить свой профессиональный уровень и получить большой опыт в сфере преподавания.
В этом году наши учителя также будут приглашены в Дитценбах, где смогут принять участие в всеобъемлющей учебной программе по совершенствованию навыков изучения немецкого языка.
Поэтому в минувший четверг за круглым столом Ирина Петрусевич, заместитель председателя райисполкома собрала педагогов немецкого языка из всего района, чтобы те, кто уже стажировался в Германии поделились опытом и своими впечатления с другими преподавателями.
Фотофакт
Евгения САВИЦКАЯ.
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В рамках учительского проекта, который организовал Дитмар Кольмер, председатель общественной организации «Круг друзей Костюковичи» города побратима Дитценбах,...