Совмин определил нормативы расходов на обучение в школах

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений общего среднего образования утверждено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года №975, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Норматив расходов на обучение и воспитание одного человека в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составляет Br1 667,92 в год, в сельских населенных пунктах - Br3 808,76 в год.

Предусмотрено также применение корректирующих коэффициентов к нормативу в зависимости от типа учреждения образования, численности обучающихся, территории.

Норматив включает расходы на реализацию образовательных программ общего среднего образования, специального образования и т.д. В том числе это расходы на оплату труда педработников, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг, другие текущие расходы.

Министерству образования по согласованию с Министерством финансов поручено ежегодно вносить в правительство предложения по пересмотру указанного норматива.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-