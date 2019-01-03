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Более 1,5 тыс. человек запросили логин и пароль для доступа к базе не занятых в экономике

04.01.2019 12:45 — Новости Общества | БелТА  
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Более 1,5 тыс. человек запросили логин и пароль для доступа к базе не занятых в экономике
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. человек уже запросили в службе "Одно окно" логин и пароль (уникальный идентификатор), чтобы проверить, включены ли они в базу не занятых в экономике трудоспособных граждан. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"К 1 декабря 2018 года была создана база не занятых в экономике трудоспособных граждан. И каждый человек может проверить, есть ли он в этой базе. Для этого мы предоставили достаточно современный инструмент: можно создать электронную цифровую подпись физическому лицу либо через логин и пароль, который доступен путем обращения в службу "Одно окно", - сказала Ирина Костевич. - Эта процедура оказалась очень востребована. Логин и пароль запросили более полторы тысячи человек, которые заходили в базу данных и находили или не находили сведения о себе".

По словам министра, постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населению сейчас активно работают по реализации декрета. В заседаниях комиссий участвуют и представители Минтруда, которые периодически выезжают на места. "Сегодня, как показывает практика, есть граждане, которые в четвертом квартале прошлого года начали заниматься трудовой деятельностью, благодаря чему были исключены из базы. Есть, что скрывать, и некорректные записи о не занятых в экономике, из-за которых требуется корректировка. По причине того, что идеальных информационных ресурсов пока мы не имеем. Но главное, что идет активная отработка информации в базе", - добавила Ирина Костевич.

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Теги: Минск
 
 
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. человек уже запросили в службе "Одно окно" логин и пароль (уникальный идентификатор), чтобы проверить, включены ли они в...
 
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