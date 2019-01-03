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Расписание богослужений в соборе Преображения Господня в рождественские дни
04.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Праздничные богослужения пройдут в соборе Преображения Господня в Сморгони с 4 по 8 января.
4 января:
17.30 - Царские часы, предпразднество Рождества Христова.
5 января:
9.00 - Божественная Литургия;
17.30 - Всеношное бдение.
Рождественский сочельник
6 января:
6.30 - ранняя Божественная Литургия (освящение колива (кутии);
9.00 - поздняя Божественная Литургия. Вечерняя (освящение колива (кутии).
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
6 января:
21.00 - Великое повечерие, Утреня;
00.00 - Праздничная Божественная Литургия.
7 января
9.00 - Божественная Литургия, Молебен;
17.00 - Великая вечерняя с великим прокимном.
8 января:
9.30 - Божественная Литургия, Молебен (возглавит Богослужение Владыка Порфирий);
17.30 - Акафист Рождеству Христову.
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Праздничные богослужения пройдут в соборе Преображения Господня в Сморгони с 4 по 8 января.
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