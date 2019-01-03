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Расписание богослужений в соборе Преображения Господня в рождественские дни

04.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Праздничные богослужения пройдут в соборе Преображения Господня в Сморгони с 4 по  8 января.

4 января:

17.30 - Царские часы, предпразднество Рождества Христова.

5 января:

9.00 - Божественная Литургия;

17.30 - Всеношное бдение.

Рождественский сочельник

6 января:

6.30 - ранняя Божественная Литургия (освящение колива (кутии);

9.00 - поздняя Божественная Литургия. Вечерняя (освящение колива (кутии).

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

6 января:

21.00 - Великое повечерие, Утреня;

00.00 - Праздничная Божественная Литургия.

7 января

9.00 - Божественная Литургия, Молебен;

17.00 - Великая вечерняя с великим прокимном.

8 января:

9.30 - Божественная Литургия, Молебен (возглавит Богослужение Владыка Порфирий);

17.30 - Акафист Рождеству Христову.

 
 
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Праздничные богослужения пройдут в соборе Преображения Господня в Сморгони с 4 по  8 января.
 
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