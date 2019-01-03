«Сумка подавала признаки жизни». В багажнике ВАЗа гомельские пограничники нашли женщину

Днем 3 января в пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе при оформлении на выезд из Беларуси ВАЗа с российскими номерами гомельские пограничники нашли в багажнике нарушительницу границы, сообщает ГПК.

Внимание пограничников и таможенников во время осмотра багажника привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала признаки жизни. В ней нашли 22-летнюю гражданку Туркменистана, которая с помощью соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу.

Выходцы из Центральной Азии задержаны и помещены на время разбирательства в ИВС. Начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Молодому человеку также грозит наказание за пособничество в незаконном пересечении границы.