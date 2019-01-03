Минская милиция закрывает бюро регистрации несчастных случаев, которое помогало искать пропавших

6 февраля — последний рабочий день бюро регистрации несчастных случаев (БРНС), сообщило TUT.BY несколько источников и подтвердили в ГУВД Мингорисполкома. В банк данных этой организации стекалась информация из милиции, больниц, моргов и спецприемников, что зачастую помогало найти пропавших людей.

— Сказали, что у бюро базы уже не обновляются и начальника нет. А 6 числа и вовсе закроются, — рассказал один из собеседников.

В бюро регистрации несчастных случаев нам подтвердили тот факт, что служба работает до 6 февраля.

После нашего звонка в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома на сайте появилась информация о том, что бюро регистрации несчастных случаев Минска и Минской области будет упразднено.

— В связи с развитием современных технологий и системы взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь Бюро регистрации несчастных случаев Минска и Минской области (БРНС ГУВД Мингорисполкома) утратило свою актуальность, в связи с чем данное подразделение будет упразднено с 6 февраля 2019 года. Функции будут переданы службе милиции «102» ГУВД Мингорисполкома, — сказано в сообщении.

Как работает бюро?

БРНС работает при ГУВД Мингорисполкома (свои БРНС были также в областных УВД) с 2002 года. Бюро представляет собой службу для сбора информации о людях, доставленных в больницы, морги, задержанных за правонарушения. В банке данных информация обновляется 24 часа в сутки. Иногда пропавшего человека можно быстро найти именно там.

Эту службу создавали для того, чтобы разгрузить работу криминального розыска, так как звонки о пропаже близкого человека принимали до этого только в милиции. Но зачастую криминального следа в их исчезновении не было.