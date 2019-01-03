ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская милиция закрывает бюро регистрации несчастных случаев, которое помогало искать пропавших

04.01.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

6 февраля — последний рабочий день бюро регистрации несчастных случаев (БРНС), сообщило TUT.BY несколько источников и подтвердили в ГУВД Мингорисполкома. В банк данных этой организации стекалась информация из милиции, больниц, моргов и спецприемников, что зачастую помогало найти пропавших людей.

— Сказали, что у бюро базы уже не обновляются и начальника нет. А 6 числа и вовсе закроются, — рассказал один из собеседников.

В бюро регистрации несчастных случаев нам подтвердили тот факт, что служба работает до 6 февраля.

После нашего звонка в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома на сайте появилась информация о том, что бюро регистрации несчастных случаев Минска и Минской области будет упразднено.

— В связи с развитием современных технологий и системы взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь Бюро регистрации несчастных случаев Минска и Минской области (БРНС ГУВД Мингорисполкома) утратило свою актуальность, в связи с чем данное подразделение будет упразднено с 6 февраля 2019 года. Функции будут переданы службе милиции «102» ГУВД Мингорисполкома, — сказано в сообщении.

Как работает бюро?

БРНС работает при ГУВД Мингорисполкома (свои БРНС были также в областных УВД) с 2002 года. Бюро представляет собой службу для сбора информации о людях, доставленных в больницы, морги, задержанных за правонарушения. В банке данных информация обновляется 24 часа в сутки. Иногда пропавшего человека можно быстро найти именно там.

Эту службу создавали для того, чтобы разгрузить работу криминального розыска, так как звонки о пропаже близкого человека принимали до этого только в милиции. Но зачастую криминального следа в их исчезновении не было.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В банк данных этой организации стекалась информация из милиции, больниц, моргов и спецприемников, что зачастую помогало найти пропавших людей.
 
Новости дня
Новости общества
 
В прошлом году почти 2,6 млн пассажиров БелЖД купили билеты онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика