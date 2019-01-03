В прошлом году почти 2,6 млн пассажиров БелЖД купили билеты онлайн

В декабре каждый четвертый билет на поезда БелЖД с нумерованными местами продали через интернет. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В декабре 2018 года 25,1% билетов БелЖД на поезда с нумерованными местами были проданы через интернет. За весь прошлый год купили билеты онлайн почти 2,6 млн пассажиров. Это на 22,4% больше, чем в 2017 году.

По информации железной дороги, часто покупают билеты и через терминалы самообслуживания: в 2018 году так продали 1,4 млн билетов (на 40% больше, чем в 2017 году). При помощи терминалов самообслуживания можно купить билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, в том числе оформить бесплатные билеты для детей до семи лет.

На БелЖД сегодня 85 терминалов самообслуживания. Ко II Европейским играм установят еще 26: на станциях Минск-Пассажирский и Беларусь, а также на остановочных пунктах Лошица, Масюковщина, Минск-Северный, Лебяжий. Предполагается, что они будут мультиязычными, с приемниками для монет и купюр.