ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В прошлом году почти 2,6 млн пассажиров БелЖД купили билеты онлайн

04.01.2019 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В декабре каждый четвертый билет на поезда БелЖД с нумерованными местами продали через интернет. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В декабре 2018 года 25,1% билетов БелЖД на поезда с нумерованными местами были проданы через интернет. За весь прошлый год купили билеты онлайн почти 2,6 млн пассажиров. Это на 22,4% больше, чем в 2017 году.

По информации железной дороги, часто покупают билеты и через терминалы самообслуживания: в 2018 году так продали 1,4 млн билетов (на 40% больше, чем в 2017 году). При помощи терминалов самообслуживания можно купить билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, в том числе оформить бесплатные билеты для детей до семи лет.

На БелЖД сегодня 85 терминалов самообслуживания. Ко II Европейским играм установят еще 26: на станциях Минск-Пассажирский и Беларусь, а также на остановочных пунктах Лошица, Масюковщина, Минск-Северный, Лебяжий. Предполагается, что они будут мультиязычными, с приемниками для монет и купюр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре каждый четвертый билет на БелЖД продали через интернет. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Сумка подавала признаки жизни». В багажнике ВАЗа гомельские пограничники нашли женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика