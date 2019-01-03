ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минтруда сообщили о том, как будут расти пенсии и зарплаты в 2019 году

04.01.2019 14:23 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о планах по повышению размера пенсий и зарплат на текущий год. Министр также не исключила, что в 2019 году наконец повысят пособие по безработице.

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам, составит по итогам 2019 года 411 рублей. Реальный темп роста пенсии по возрасту по предварительной оценке за 2018 год составит 107,8%, а по прогнозу на 2019 год - 110,8%. 

Согласно прогнозу, темп роста средней зарплаты в 2019 году должен составить 3,5%, а в бюджетной сфере — 4,5% (в прошлом году — соответственно 10,2% и 13,1%), сообщает БЕЛТА. Костевич таже напомнила, что подготовлен проект указа «Об оплате труда работников бюджетных организаций», который прояснит  «архаичную систему оплаты труда бюджетников»: согласно нему, стабильная часть оклада будет сформирована на уровне 50-60%, остальное составят стимулирующие надбавки. Также планируется уменьшить количество тарифных разрядов — с 27 до 18, а тарифную ставку первого разряда собираются заменить базовой ставкой, рассказала министр.

Кроме этого министр отметила возможность повышения рамера пособия по безработице. 

«Сегодня средний размер пособия - 27 рублей. Мы понимаем, что это достаточно маленькая величина. В 2019 году при Палате представителей будет создана рабочая группа по внесению изменений в закон о занятости населения. Один из механизмов, который будет прорабатываться, - пособия по безработице. Мы понимаем, что это дополнительные расходы из бюджета, но страна сегодня определила два направления политики занятости: активная и пассивная. Пособия - это пассивный механизм политики занятости, активный - это максимально оказать человеку содействие в занятости и сократить срок поиска работы. Поэтому будем работать над совершенствованием пособия по безработице» - цитирует министра БЕЛТА.  

Напомним, что ранее в Минтруда сообщили о том, каким будет подход к формированию детских пособий в будущем году, и что будет с зарплатами бюджетников в будущем. 

26 ноября премьер-министр страны Сергей Румас по итогам совещания у президента заявил, что в 2019 году размер средней зарплаты составит не менее 1025 рублей, а у бюджетников – 820 рублей. Что касается пенсий, то, несмотря на их рекордный рост в прошлом году, властям не удалось достичь планов по росту пенсии до 40% от средней по стране заработной плате.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о планах по повышению размера пенсий и зарплат на текущий год. Министр также не исключила, что в 2019 году наконец...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минская милиция закрывает бюро регистрации несчастных случаев, которое помогало искать пропавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика