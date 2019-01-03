В Минтруда сообщили о том, как будут расти пенсии и зарплаты в 2019 году

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о планах по повышению размера пенсий и зарплат на текущий год. Министр также не исключила, что в 2019 году наконец повысят пособие по безработице.

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам, составит по итогам 2019 года 411 рублей. Реальный темп роста пенсии по возрасту по предварительной оценке за 2018 год составит 107,8%, а по прогнозу на 2019 год - 110,8%.

Согласно прогнозу, темп роста средней зарплаты в 2019 году должен составить 3,5%, а в бюджетной сфере — 4,5% (в прошлом году — соответственно 10,2% и 13,1%), сообщает БЕЛТА . Костевич таже напомнила, что подготовлен проект указа «Об оплате труда работников бюджетных организаций», который прояснит «архаичную систему оплаты труда бюджетников»: согласно нему, стабильная часть оклада будет сформирована на уровне 50-60%, остальное составят стимулирующие надбавки. Также планируется уменьшить количество тарифных разрядов — с 27 до 18, а тарифную ставку первого разряда собираются заменить базовой ставкой, рассказала министр.

Кроме этого министр отметила возможность повышения рамера пособия по безработице.

«Сегодня средний размер пособия - 27 рублей. Мы понимаем, что это достаточно маленькая величина. В 2019 году при Палате представителей будет создана рабочая группа по внесению изменений в закон о занятости населения. Один из механизмов, который будет прорабатываться, - пособия по безработице. Мы понимаем, что это дополнительные расходы из бюджета, но страна сегодня определила два направления политики занятости: активная и пассивная. Пособия - это пассивный механизм политики занятости, активный - это максимально оказать человеку содействие в занятости и сократить срок поиска работы. Поэтому будем работать над совершенствованием пособия по безработице» - цитирует министра БЕЛТА.

Напомним, что ранее в Минтруда сообщили о том, каким будет подход к формированию детских пособий в будущем году, и что будет с зарплатами бюджетников в будущем.