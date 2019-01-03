Прокуратура Кореличского района советует родителям уделить особое внимание безопасности детей в зимний период

Родители обязаны обеспечивать права и законные интересы ребенка, в том числе, безопасные условия его жизни.





Зима для многих детей является любимой порой года. Новогодняя елка, каникулы, катание на лыжах, санках, коньках. Однако зима таит множество опасностей, и чтобы не случилась беда, следует придерживаться определенных правил поведения.