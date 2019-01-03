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Дорогой добра

04.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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В тот день гости поздравили детей с долгожданными праздниками и подарили им новогодние подарки.

– Через письма Деду Морозу наши военнослужащие заранее узнали, кто из ребят о каком подарке мечтает на Новый год, и исполнили их желания, – отметил заместитель командира 7-го инженерного полка по идеологической работе майор Дмитрий Бортницкий. – Нам всегда приятно побывать у вас в гостях, увидеть ваши улыбки.

Несомненно, стоит отметить, что посещение ребят в детских домах стало для военнослужащих этой воинской части доброй традицией.

В завершение мероприятия инженеры пожелали ребятам исполнения самых заветных желаний, а ребята в ответ поблагодарили военнослужащих новогодним представлением и самодельными подарками.

Андрей Грачевский

 
 
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