В храмах Борисовского района пройдут богослужения

С 23.00 (6 января) 02.00; 08.30 — 12.00 (7 января) СвятоВоскресенский кафедральный собор (ул. Лопатина, 34);
С 23.00 (6 января) — 02.00; 09.00-13.00 (7 января) — Храм Рождества Христова (ул. Заслонова, 29 б);
00.00, 09.00 (7 января) - Храм святого благоверного князя Димитрия Донского (м/р Печи, ул. Серебренникова, 1 в);
09.00 (7 января) — Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба (пересечение ул. Галицкого и ул. Брилёвской);
С 23.00 (6 января) -02.00; 09.00 -12.00 (7 января) — Храм Святой Троицы (авт. Ост. П.Рака, пр-т Революции, 84а);
09.00 (7 января) — Храм Георгия Победоносца (м/р Лядищи, ул. Днепровская);
09.00 (7 января) - Храм иконы Божей Матери «Всех скорбящих Радость» (д. Гора);
09.00 (7 января) — Храм святителя Николая Чудотворца (д. Большая Ухолода);
00.00 (7 января) — Храм святого Архистратига Михаила (аг. Зембин);
09.00 (7 января) — Храм Святой Живоначальной Троицы (д. Бытча);
00.00-02.00 (7 января) — Свято-Ксенинский женский монастырь (д. Барань);
С 21.00 (6 января) — 02.00 (7 января) Храм святого Архистратига Михаила (д.Лошница).
09.00-12.00 (7 января) — Рождества Пресвятой Богородицы (д. Житьково).
09.00-12.00 (7 января) — Преображения господня (аг. Велятичи).
19 января 2019 года с 12.00 до 14.00 от храма Святой Троицы (пр-т Революции, 84 а) к месту освящения воды на лодочной станции на р. Березина состоится Крестный ход