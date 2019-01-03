ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В храмах Борисовского района пройдут богослужения

04.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

С 23.00 (6 января) 02.00; 08.30 — 12.00 (7 января) СвятоВоскресенский кафедральный собор (ул. Лопатина, 34);

С 23.00 (6 января) — 02.00; 09.00-13.00 (7 января) — Храм Рождества Христова (ул. Заслонова, 29 б);

00.00, 09.00 (7 января) - Храм святого благоверного князя Димитрия Донского (м/р Печи, ул. Серебренникова, 1 в);

09.00 (7 января) — Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба (пересечение ул. Галицкого и ул. Брилёвской);

С 23.00 (6 января) -02.00; 09.00 -12.00 (7 января) — Храм Святой Троицы (авт. Ост. П.Рака, пр-т Революции, 84а);

09.00 (7 января) — Храм Георгия Победоносца (м/р Лядищи, ул. Днепровская);

09.00 (7 января) - Храм иконы Божей Матери «Всех скорбящих Радость» (д. Гора);

09.00 (7 января) — Храм святителя Николая Чудотворца (д. Большая Ухолода);

00.00 (7 января) — Храм святого Архистратига Михаила (аг. Зембин);

09.00 (7 января) — Храм Святой Живоначальной Троицы (д. Бытча);

00.00-02.00 (7 января) — Свято-Ксенинский женский монастырь (д. Барань);

 

С 21.00 (6 января) — 02.00 (7 января) Храм святого Архистратига Михаила (д.Лошница).

09.00-12.00 (7 января) — Рождества Пресвятой Богородицы (д. Житьково).

09.00-12.00 (7 января) — Преображения господня (аг. Велятичи).

19 января 2019 года с 12.00 до 14.00 от храма Святой Троицы (пр-т Революции, 84 а) к месту освящения воды на лодочной станции на р. Березина состоится Крестный ход

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 на 7 января 2019 года в храмах Борисовского района пройдут следующие богослужения:
 
Новости дня
Новости общества
 
Красный Крест. Я вижу добро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика