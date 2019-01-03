В ожидании сказки

Военнослужащие 740 зенитного ракетного полка, которым командует полковник Константин Трушинский, приняли участие в благотворительной акции «Наши дети». Ежегодно воины-зенитчики поздравляют малышей УЗ «Борисовский дом ребенка», в настоящее время там проживает почти 60 малышей. Ребятишки заранее готовятся к празднику, учат стихи и песенки. И вот время праздника настало: зал украшает – королева елка, с яркими шарами, блестящими бусами, разноцветными огоньками. И вот зал наполняется маленькими зайчиками и гномиками, собачками и снежинками – сказочных персонажей не счесть.

Сказочный Дед Мороз внимательно слушал выученные стихи детворы, и конечно же, поощрял сладкими гостинцами, затем все вместе водили хороводы, не обошлось и без всеми известной с детства песни о маленькой елочке. Искренность в глазах детей, их неподдельная радость очень трогает и волнует.

Пожелаем всем крепкого здоровья и самого главного в жизни – обретение любящей семьи!

Майор Татьяна Журавель

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