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В Сморгонских электрических сетях с 9 января изменяются номера телефонов
04.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
С 9 января в связи с реконструкцией телефонных сетей РУП «Белтелеком» будут изменены номера телефонов Сморгонских электрических сетей.
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С 9 января в связи с реконструкцией телефонных сетей РУП «Белтелеком» будут изменены номера телефонов Сморгонских электрических сетей.
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