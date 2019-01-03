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В Сморгонских электрических сетях с 9 января изменяются номера телефонов

04.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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С 9 января в связи с реконструкцией телефонных сетей РУП «Белтелеком» будут изменены номера телефонов Сморгонских электрических сетей.

Место расположения

Номер

телефона

до 09.01.2019 г.

Номер

телефона

с 09.01.2019 г.

начальник

2­-17­-18

4-­13-­70

главный инженер

2­-18­-18

4­-13-­71

заместитель начальника

2­-23-­78

4-­13-­72

диспетчер, факс

2-­19-­19

3-­91­-19, 144

приемная, факс

2-­17­-18

4­-13­-83

специалист «Одно окно»

3­-17-­00

4­-13­-73

отдел работы с бытовыми абонентами

2­-24­-36

4-­13­-75

отдел работы с юридическими лицами

2­-19­-78

4­-13-­74

инженер группы сбыта

3-­49-­56

4-­13­-76

инженер ПТО

2-­31-­69

4-­13-­77

проходная

2-­22­-37

4-­13-­78

механик

 -

­

4-­13­-80

ОЭП Крево

9-3­4­-73

4­-13-­82

подстанция 330

2-­20­-07

4-­13-­81

 
 
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С 9 января в связи с реконструкцией телефонных сетей РУП «Белтелеком» будут изменены номера телефонов Сморгонских электрических сетей.
 
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