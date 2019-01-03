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«Белагропромбанк» - банк, которому доверяют

04.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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На первое воскресенье января выпадает профессиональный праздник банковских и финансовых работников. Накануне этой даты журналисты газеты побывали в одном из банков нашего города, где увидели закулисье этой организации и узнали, сколько же людей стоит за всеми процессами, связанными с финансами.

ОАО «Белагропромбанк» на протяжении 27 лет функционирует в качестве самостоятельного кредитно-финансового учреждения. В разных регионах страны имеется более 300 точек для обслуживания клиентов. В нашем городе находится Центр банковских услуг №430 РД по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк».

Об особенностях работы, предоставляемых услугах нам рассказала заместитель начальника ЦБУ №430 Елена Нибиёк. В настоящее время «Белагропромбанк » занимается обслуживанием корпоративных клиентов различных категорий. Среди них: сельскохозяйственные предприятия, крупные предприятия перерабатывающей промышленности, предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Банк осуществляет финансовую поддержку различных программ, в том числе разработанных для малого и среднего бизнеса на выгодных условиях. Реализуется интересная программа по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь. Как рассказала Елена Нибиёк, «Белагропромбанк» заботится о старшем и младшем поколениях. У пенсионеров есть возможность открыть карточку «Забота», которая имеет ряд преимуществ.

«Белагропромбанк» - банк, которому доверяют

Заместитель начальника ЦБУ №430 Елена НИБИЁК и специалист сектора по работе с малым и средним бизнесом Юлия РОЖКО

Интересная сберегательная программа «Расти большой» разработана специально для подрастающего поколения. Любой взрослый человек может открыть на ребенка вклад в банке. Согласно программе, к хранящейся в банке сумме не только начисляются проценты, но еще и каждый год ребёнок получит подарок на день рождения. Сегодня коллектив банка – это 28 сотрудников, во главе которых стоит опытный руководитель Светлана Филиппова.

«Белагропромбанк» - банк, которому доверяют

Начальник ЦБУ №430 Светлана ФИЛИППОВА и молодые сотрудники - специалисты сектора по работе с корпоративным бизнесом - Дмитрий ШИЛО и Александра ШУЛЬЖИЦКАЯ

Среди работников есть специалисты, отработавшие в банке не один десяток лет. И вместе с тем немало среди сотрудников и молодёжи. Многие из них пришли в банк ыпускниками вузов, прошли здесь хорошую школу и стали высококвалифицированными специалистами.

За последние годы «Белагропромбанк» обрел все черты современного многопрофильного банка, который обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов. Здесь внедряются современные технологии. Но лучшим показателем работы является доверие клиентов, которое растёт с каждым годом.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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На первое воскресенье января выпадает профессиональный праздник банковских и финансовых работников. Накануне этой даты журналисты газеты побывали в одном из...
 
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