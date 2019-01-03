ГАИ дала рекомендации водителям, как вывести машину из заноса

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома дали водителям практические рекомендации о том, как вывести машину из заноса, сообщает БЕЛТА.

Неуправляемый занос на скользкой дороге и на большой скорости часто заканчивается аварией с серьезными последствиями. Поэтому лучше занос предотвратить, чем уповать на то, что получится вырулить с помощью приемов контраварийного вождения (они эффективны только в том случае, если отработаны в течение нескольких часов на площадке). Теоретические знания о том, куда повернуть колеса и как манипулировать с педалями газа и тормоза, не помогают - в опасной ситуации решение нужно принять за долю секунды. В связи с этим в ГАИ привели несколько практических советов.

На переднеприводном авто при входе в поворот следует снижать скорость (снимая ногу с педали газа и включая пониженную передачу), а при выходе из него - немного добавить. На заднем приводе в случае начала заноса достаточно просто сбросить газ и вывернуть колеса в сторону поворота. "Входя в поворот на скорости выше 40 км/час, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза - произойдет занос, - предупредили в ГАИ. - Если контроль над переднеприводным авто уже потерян, поможет кратковременный сброс газа, после чего нужно газануть, крутнуть рулем в сторону, противоположную заносу, и газануть".

В ГАИ также дали практические советы насчет того, как тормозить в зимнее время.

C АБС. Торможение осуществляется посредством сильного нажатия на педаль - дальше все сделает электроника. Опасно, когда водитель такого авто из осторожности притормаживает слегка, рискуя тем, что АБС просто включится, колеса пойдут юзом и машина станет неуправляемой.

Без АБС. На авто старой конструкции перед водителем стоит задача не допустить юза за счет правильной техники торможения. Так, тормозить прерывисто, многократно нажимая и отпуская педаль тормоза (имитация работы АБС). При каждой кратковременной блокировке шины входят в 15-процентное скольжение, которое по сцепным характеристикам с дорожным покрытием является самым эффективным.

Двигателем. Включение пониженной передачи создает только дополнительный антиблокировочный эффект и ни в коем случае не увеличивает интенсивность торможения. Включая пониженную передачу, водитель еще больше снижает вероятность блокировки ведущих колес при торможении. Если на авто стоит АКПП, тормозить двигателем нужно, переключая селектор из положения Drive в положение пониженных передач (4,3,2).-0-