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В Беларуси появятся новые дорожные знаки

04.01.2019 15:33 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси появятся новые дорожные знаки
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет больше фронтальных дорожных ограждений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления безопасности и содержания автомобильных дорог "БелдорНИИ" Сергей Кабак.

С 1 января вступили в силу изменения в СТБ 1300-2014 "Технические средства организации дорожного движения". Разработчики ввели новые дорожные знаки, в их числе регламентирующие движение на пешеходных и велосипедных дорожках. Кроме того, они добавили знаки со схемой движения к пункту обслуживания системы электронного сбора оплаты за проезд BelToll, указатели направления к ним. "Ожидается увеличение количества электромобилей. Соответственно появились дорожные знаки, информирующие о станциях зарядки и АЗС, совмещенных с ними", - добавил Сергей Кабак. Появятся также некоторые новые информационные таблички.

Важные изменения коснулись установки знака, предупреждающего, что движение на участке дороги контролирует камера с фотофиксацией. "Предусмотрено обязательное дублирование на разделительной полосе. Это был больной вопрос, особенно для МКАД, потому что в условиях интенсивного транспортного потока не все водители видели этот знак", - пояснил специалист. По этим же причинам будет дублироваться знак, предупреждающий о дорожных работах.

В БелдорНИИ обращались представители Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. По их просьбе дополнится разметка на стояночных местах для инвалидов. Помимо привычного знака штрихами, будет обозначено пространство, которое можно будет использовать, чтобы достать инвалидную коляску из машины.

Ряд изменений внесен, чтобы снизить ущерб от ДТП, которые совершаются при наезде на торцы дорожных ограждений. "В СТБ предусмотрено применение фронтальных дорожных ограждений - специальных конструкций, благодаря которым транспортное средство при наезде не получает критических повреждений, а водитель и пассажиры - серьезных травм, - пояснил специалист. - В ближайшее время такие ограждения будут массово внедряться на дорогах". Уточнены также правила применения ограждений в зависимости от сложности дорожных условий и других факторов. Отрегулированы вопросы торцевых элементов. Их сейчас необходимо отводить в сторону и заглублять. Впервые разработаны требования к дорожным зеркалам.

Внесенные в СТБ изменения соответствуют техрегламенту Таможенного союза по безопасности автомобильных дорог. Они направлены на унификацию национальных стандартов на евразийском пространстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет больше...
 
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