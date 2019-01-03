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Национальный аэропорт «Минск» занял первое место по пунктуальности полетов

04.01.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Национальный аэропорт «Минск» занял первое место в ТОП-20 по пунктуальности полетов за 2018 год. Об этом сообщается на сайте аэропорта со ссылкой на отчет авторитетной аналитической компании OAG.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рейтинг составлен среди всех аэропортов мира в категории «Аэропорт с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 до 5 млн в год». Под пунктуальностью полетов подразумевается показатель выполненных рейсов на прибытие и отправление без задержек. Задержкой считается отклонение от планового времени вылета/ прилета на 15 и более минут без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

Напомним, что за 2018 год Национальный аэропорт «Минск» обслужил 4 536 618 пассажиров. Это на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный аэропорт «Минск» занял первое место в ТОП-20 по пунктуальности полетов за 2018 год.
 
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