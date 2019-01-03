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В Гродно мужчина взял у матери «электронный ключ» - и «увел» со счета около 60 тысяч. Ему дали 7 лет

04.01.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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28 декабря суд в Гродно рассмотрел дело местного жителя, который похитил деньги общественной организации (около 60 тыс. рублей), воспользовавшись электронным ключом к системе дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» своей матери, казначея объединения. Мать была не в курсе действий сына, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчина признан виновным в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженного с несанкционированным доступом к компьютерной информации, в особо крупном размере. Суд приговорил его к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Также с него взыскан в пользу общественного объединения причиненный ущерб — на сумму, напомним, около 60 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 
Теги: Гродно
 
 
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28 декабря суд в Гродно рассмотрел дело местного жителя, который похитил деньги общественной организации (около 60 тыс. рублей), воспользовавшись электронным ключом...
 
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