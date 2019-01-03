5 января профессиональный праздник отмечают работники социальной защиты





Одними из первых в новом году свой профессиональный праздник отмечают работники социальной защиты — 5 января. Невозможно представить себе человека этой профессии, который бы не обладал милосердием, состраданием, душевной теплотой и заботой к людям. Благодаря их чуткости и самоотверженному труду пожилые люди, инвалиды, дети и целые семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку. Об особенностях этой службы и о тех, кто ее несет, наш разговор с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Еленой КИРЕЙ:

— У социальной службы Глусского района женское лицо. Именно хрупкие женские плечи несут груз ответственности за судьбы самых незащищенных граждан. Сегодня под опекой социальной защиты находится более 6 000 пенсионеров, одиноких людей пенсионного возраста, одиноко проживающих стариков, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, безработных, малоимущих семей.

— Расскажите, пожалуйста, об образовании социальной службы.

— Служба социального обеспечения района была образована в 1924 году — с образованием самого Глусского района. В архивных документах, к сожалению, не сохранились данные о тех, кто стоял у истоков этой службы. Но известно, что с 1944 года службу социального обеспечения района возглавлял инвалид Великой Отечественной войны Фёдор Петрович Былинский. Далее этой сферой руководили Яков Владимирович Марголин, Василий Захарович Фесько, Валентина Фёдоровна Головач, Надежда Николаевна Михайловская. В 2007 году управление по труду и социальной защите и районный центр занятости населения были реорганизованы в управление по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома, его возглавила Антонина Ивановна Лаврова.

— Кто и какие вопросы социального обеспечения сейчас решает в нашем районе?

— Свыше 30 лет посвятила этому труду начальник отдела пенсий, пособий и социальной защиты Екатерина Толстик. Ее работа отмечалась Грамотой Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В компетенции Екатерины Сергеевны и специалистов отдела Елены Голомако и Марии Хушану находятся вопросы назначения, оформления и своевременной выплаты более пяти тысяч пенсий и пособий.

Отдел труда, заработной платы и занятости населения возглавляет Галина Куделко, вместе с ней здесь работают знающие свое дело специалисты Светлана Рейзман и Светлана Саченко. Они контролируют своевременность выплаты зарплаты и соблюдение установленных минимальных гарантий при ее начислении, регистрируют безработных, ведут учет граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, направляют безработных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, также в этом отделе ведется назначение и выплата пособий по безработице.

В Глусском районе с 2000 года создано и постоянно развивается учреждение «Глусский районный центр социального обслуживания населения», им руководит Анжела Полупанкова.

— Как работает центр социального обслуживания населения?

— На базе Глусского РЦСОН открыто пять отделений. Отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования занимается социальной поддержкой одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, ветеранов войны, многодетных семей, семей, оказавшихся в кризисном и социально опасном положении. Эту работу 15 лет ведет заведующая отделением Наталья Казюка. В настоящее время в районе проживает примерно 4 000 пожилых граждан, 1 104 инвалида, 9 ветеранов Великой Отечественной войны, 54 человека из числа лиц, пострадавших от последствий войн, 253 одиноких и 2 476 одиноко проживающих граждан пожилого возраста, 99 одиноких инвалидов I и II группы, не достигших пенсионного возраста. Ни один из них не остается без внимания.

Отделение социального обслуживания на дому — самая традиционная форма социального обслуживания. С 1988 года, а это 30 лет, заведующей этим отделением добросовестно отработала Тамара Шарко. В настоящее время его возглавляет Ирина Ковхута. Сейчас услугами отделения пользуются 459 человек, их обслуживают 77 социальных работников. Одними из первых начинали работу в отделении и остаются здесь по сей день Светлана Федянина, Надежда Мишур, проработавшие в отрасли более 25 лет, более 20 лет проработали Светлана Гуща, Вера Гурина, Татьяна Старовойтова. Также хочется отметить социальных работников Светлану Дещеню, Елену Храпко, Жанну Потапенко, Наталью Шерстневу. Работниками отделения за 2018 год оказано социальных услуг, входящих в перечень общедоступных бесплатных, на сумму свыше 58 700 рублей, также было оказано 684 разовые социальные услуги.

Оказание помощи гражданам, подвергшимся психофизическому насилию, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, — направление работы отделения социальной адаптации, реабилитации и государственной поддержки, его возглавляет знающий и грамотный специалист Елена Герман, этой деятельности Елена Николаевна отдала 14 лет.

Отделение дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания создано для обеспечения безопасного пребывания и постоянного присмотра инвалидов и пожилых граждан. Более 9 лет его возглавляет Ольга Леванович. На постоянной основе отделение посещает 64 человека. Здесь стараются пожилых людей и инвалидов вовлекать в активную жизнь, для них работают клубы, кружки по интересам, организованы занятия фитнесом.

С 2008 года на базе Глусского РЦСОН открыто отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, оно рассчитано на 40 койко-мест. В нынешнем году сюда было определено 17 граждан пожилого возраста и инвалидов, сейчас здесь проживает 42 человека. Жильцам отделения оказываются бытовые, санитарно-гигиенические услуги, при необходимости — медицинская помощь, организованы их питание и досуг, есть здесь услуга и по кратковременному пребыванию пожилых людей и инвалидов «Семейная передышка», она оказывается на платной основе. С момента создания отделения его заведующей работает Любовь Бубич.

— Рассказывая о социальной службе, видимо, нельзя не сказать о работе Весновского дома-интерната.

— Совершенно верно, о его работе в нашем районе знают если не все, то очень многие. Но, думаю, не всем известно, что расположен он в бывшем имении помещика Быковского и открылся в 1935 году как детский дом-интернат для детей, родители которых были репрессированы. В 1965 году решением Могилёвского облисполкома переименован в Весновский дом-интернат для умственно отсталых детей. В настоящее время это государственное учреждение социального обслуживания «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу, цех по изготовлению столярных изделий, оборудование, благоустроенную территорию. В доме-интернате постоянно проживает 170 детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Можно смело сказать, что здесь работает коллектив профессионалов-единомышленников, с 2005 года его возглавляет Вячеслав Климович. Надо отметить, что впервые в республике среди домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Весновском доме-интернате в 2009 году открыто отделение сопровождаемого проживания, где проводится работа по подготовке проживающих к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений. Сейчас здесь работают три отделения сопровождаемого проживания на территории дома-интерната и одно — в Глуске. В отделениях проживает 41 воспитанник. В рамках трудовой реабилитации с 2016 года функционирует обувная мастерская «У Мишика». С сентября 2017 года в Глуске открыт магазин сувениров «Торговая лавка».

— Давайте вновь вернемся к людям, работающим в сфере социального обслуживания.

— Разговор о людях мне хотелось бы продолжить именами многоуважаемых ветеранов нашей службы. Я с большой благодарностью хочу сказать о Надежде Николаевне Михайловской, Людмиле Ивановне Гайшун, Валентине Николаевне Клыге, Людмиле Евгеньевне Кондратене, Елизавете Адамовне Евпак, Надежде Максимовне Кароль, Любови Лазаревне Суворовой, Раисе Григорьевне Щетько, Анне Даниловне Сапего, Людмиле Александровне Буркановой, Марии Николаевне Дубовец и других ветеранах социальной службы.

Я искренне, от души поздравляю своих коллег и ветеранов с нашим профессиональным праздником и со 100-летием образования органов социальной защиты. Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и успехов в делах. Пусть наступивший 2019 год придаст нам сил для успешной работы, станет временем высоких результатов в труде, сохранит в домах радость, тепло и взаимопонимание.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ