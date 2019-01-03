Реанимация и закрытый шлагбаум. Медики рассказали новые подробности драки на Зыбицкой

После публикации материалов о драке на Зыбицкой , после которой умер 46-летний минчанин, у читателей возникли вопросы не только к силовикам, но и к скорой. Ответы на них мы получили в городской станции скорой медицинской помощи, а « Наша Ніва » поговорила со знакомыми погибшего.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, утром 31 декабря на Зыбицкой произошла драка. После нее умер 46-летний мужчина. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности). По подозрению в совершении данного преступления задержали 28-летнего жителя Гродно, но потом отпустили под обязательство о явке. Почему выбраны такая статья и такая мера процессуального воздействия, мы сообщали вот тут .

Но у читателей также были вопросы и по поводу скорой: почему по словам очевидцев она ехала 15−20 минут и как она застряла на шлагбауме?

Сколько времени скорая ехала на Зыбицкую

В городской станции скорой медицинской помощи говорят, что вызов на Зыбицкую зарегистрировали в 5.49. Приоритет вызова — срочный. Повод вызова — травма (избили). Звонивший работник заведения пояснил, что пациент дышит. В 5.55 (через 6 минут после вызова) его передали бригаде скорой помощи. Отметим, что по закону это надо сделать не позднее, чем через 15 минут.

Бригада прибыла по указанному адресу на Зыбицкой в 6.07 — то есть через 12 минут после приема вызова. По закону это тоже надо сделать не позднее, чем через 15 минут.

Таким образом, с момента звонка в скорую до прибытия бригады прошло 18 минут, что укладывается в установленные законодательством нормы.

Что медики зафиксировали на месте

Когда медики прибыли на место, мужчина лежал на тротуаре на спине. Он был без сознания, без дыхания и без пульсации на магистральных сосудах. В 6.07 бригада констатировала клиническую смерть и начала реанимационные мероприятия.

В это время выяснилось, что мужчина получил в драке удар в челюсть, упал, ударился затылком, потерял сознание, а вскоре перестал дышать. На его лице были следы носового кровотечения, на затылке — ушибленная рана.

Реанимация и закрытый шлагбаум

В 6.10 медики вызвали реанимационную бригаду. Приоритет вызова — экстренный. Повод — потеря пациентом сознания. Вызов передан реанимационной бригаде через 1 минуту (по закону это надо сделать максимум за 4 минуты).

По адресу вызова реанимационная бригада прибыла в 6.21 — то есть через 10 минут при максимальных 15-ти.

Шлагбаум на Зыбицкую со стороны Интернациональной был закрыт. Но по указанному там номеру телефона никто не отвечал, поэтому медики пошли на нужное место пешком.

Они продолжили реанимационные мероприятия, но в 6.37 прекратили их в связи с появлением ранних признаков биологической смерти. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут и были оказаны в полном объеме. Констатирована биологическая смерть.

Медики также отмечают, что дорога от шлагбаума пешком заняла не многим более минуты, а еще через пару минут на место доехала и машина. Да и вообще, такое явление — не редкость. В минских дворах на своих ногах им приходится ходить не только из-за шлагбаумов, но и из-за неправильно припаркованных машин.

А что говорят знакомые погибшего

Как выяснила « Наша Ніва » у знакомых погибшего, он работал водителем маршрутки. Его звали Александр. Мужчина был судим за драки, но более 10 лет назад. Жил с сожительницей.

В тот вечер он ушел отдыхать со своим коллегой. После караоке они заглянули на Зыбицкую, чтобы посмотреть, «как люди живут». Заказали в баре еще алкоголя, познакомились с компанией и нормально разговаривали. По словам коллеги, их всех попросил выйти охранник.

— Я немного задержался в баре, выходил последним. Думал, они еще будут говорить. Вышел и увидел как Александр получает удар в лицо. Я видел только один удар. Ну, думаю, поднимется. Он не встает, кровь из носа течет… Я ему: «Саша, Саша!». Думал, что придет в себя, — говорит коллега.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Правда, он не помнит, кто бил первым и как выглядел ударивший погибшего парень. Только уверяет, что Александр был в адекватном состоянии.

— Выпивал иногда, но как все нормальные люди. Работал 2 через 2, здесь много пить не будешь, потому что перед сменой же медосмотр. Последнее время вообще Саша домашним был — работа, дом, — говорит его сожительница.

По словам женщины, Александр был немного холериком, но в последнее время стал спокойнее.

— Конечно, если кто-то не то скажет, мог и ответить… Был скорее справедливым. Хороший человек. Но я видела тело на похоронах. Там не один удар. Квадратная голова — там, где виски. Нос сдвинут… Его так загримировали, что мы едва узнали. Такое впечатление, что били вообще не рукой, а каким-то предметом, — говорит женщина.

Как пишет "Наша Ніва", официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила комментариях в фейсбуке, что погибший сам нанес первые удары, а в его крови было 2,9 промилле алкоголя. Подозреваемый же — из простой семьи и учится в колледже по строительной специальности.