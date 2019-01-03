НОВОГОДНИЯ ЕЛКА РАЙКОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Все первичные профсоюзные организации уделили особое внимание и заботу ветеранам Великой Отечественной войны и труда, одиноким пожилым гражданам и инвалидам, семьям, воспитывающим детей, детям, всем тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации и обеспечили поздравление и проведение праздничных, торжественных мероприятий. Оказали благотворительную помощь подшефным детским интернатским учреждениям, приютам, в которых воспитываются дети-сироты, дети-инвалиды с оказанием этим учреждениям материальной помощи и вручением их воспитанникам подарков. Не остались без внимания СОП-семьи. Четыре семьи обязанное лицо Сильченко Н.Н. посетила в преддверии Нового года и поздравила детей с предстоящими праздниками.

Уже стало доброй традицией проводить елку для детей работников отраслевого профсоюза, ребят Борисовской районной организации Белорусского Общества Красного Креста и детей инвалидов-колясочников Борисовской объединенной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» в Борисовском ГУ «Дворец культуры им. М.Горького».

Вместе со своими родителями для 429 детей 27 и 30 декабря 2018 года окунулись в удивительное, красочное и завораживающее выступление героев эстрадно-циркового новогоднего представления «Фунтик шоу» с играми, конкурсами, песнями танцами и хороводами.

13 января 2019 года 45 детей инвалидов-колясочников Борисовской объединенной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» в Борисовском ГУ «Дворец культуры им. М.Горького» посетят театральную постановку «Самая Новогодняя сказка» Минского театра юного зрителя, а 224 ребенка 12 января 2019 г. поедут в Белорусский государственный цирк в г.Минске на новогоднее представление.

Председатель Борисовского райкома Сильченко Наталья в костюме Снегурочки вручила детям сладкий новогодний подарок, пообщалась с каждым ребенком в отдельности и поздравила всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Ребята ощутили чудо, волшебство, магию Нового года и Рождества, получили заряд положительных эмоций!