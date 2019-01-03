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Поздравления с новогодними праздниками принимали жители Дрибинщины от руководства района

04.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Последние дни уходящего года были ознаменованы приятными встречами, многочисленными подарками и сюрпризами. Наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой, волонтерами и спонсорами поздравляли детей, трудовые коллективы организаций и представители районной власти, депутатского корпуса. Так, в минувшую субботу в рамках благотворительной акции «Наши дети» заместитель председателя Дрибинского райисполкома и депутат районного Совета депутатов Наталья Речицкая привезла подарки — игрушку и торт — учащемуся 7 класса Михеевской средней школы Сергею Корытко. Накануне у мальчика был день рождения. В связи с этим, а также по случаю приближающегося Нового года ему были адресованы самые теплые пожелания: успехов в учебе, крепкого здоровья, исполнения заветных желаний. Поздравил Сергея и председатель Михеевского сельсовета Виктор Жук.
В этот же день Наталья Владимировна и Виктор Григорьевич побывали и на молочно-товарном комплексе Ярыги ОАО «Михеевка-Агро». К сельским труженикам гости приехали тоже не с пустыми руками. Наталья Владимировна вручила работникам комплекса торты — маленькое поощрение и благодарность за тяжелый каждодневный труд. Среди пожеланий — семейное благополучие и успехи в работе.
 
 
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Последние дни уходящего года были ознаменованы приятными встречами, многочисленными подарками и сюрпризами. Наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой, волонтерами и...
 
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