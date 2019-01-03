Внимание, розыск! В Узденском районе пропала 16-летняя девушка

В Узденском районе пропала 16-летняя девушка. Как сообщает милиция региона, она ушла из дома еще 1 января и с тех пор не выходит на связь.



Фото с сайта uvd-mo.gov.by

Алеся Казей проживает в деревне Озеро Узденского района. Девушка ушла из дома 1 января, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15−17 лет, рост около 170−173 см, среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо круглое, бледное, лоб средний, вертикальный, брови прямые, низкие, глаза серые, нос средний, прямой, основание носа горизонтальное, рот средней величины, губы средней толщины, равномерное выступание обеих губ, подбородок вертикальный, уши овальные, общая оттопыренность, волосы темно-русые, прямые, длинные, голос глухой, ходит быстро, размер обуви 38−39.

На момент исчезновения была одета: куртка типа парка темно-зеленого цвета, штаны спортивные на байке черного цвета с полосой красного цвета, шапка вязаная серо-розового цвета с помпоном, кофта зеленого цвета с надписью на иностранном языке, полуботинки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в милицию по телефонам: +375−1718−5−46−85, +375−29−169−69−53, +37529−272−81−52 либо в ближайшее отделение по телефону 102.