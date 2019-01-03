В гомельском аэропорту погибли 87 коз, которые летели в Казахстан

В гомельском аэропорту при дозаправке грузового самолета погибли 87 коз. Животных перевозили в Казахстан из Европы, сообщает «Радыё Свабода».





«Козы были расположены в деревянных клетках в два этажа. При посадке самолета для дозаправки деревянные конструкции не выдержали. Козы, которые были на втором этаже, помяли тех, которые были ниже», — сообщил информированный источник.

Всего в грузовом самолете было 300 коз, 87 погибли. По ветеринарным нормам их сожгли. Живых, в том числе и покалеченных, повезли в Казахстан автомобильным транспортом.

Помощник генерального директора компании «Белаэронавигации» Олег Казючиц подтвердил, что инцидент с козами действительно был. «Что-то было. Насколько я знаю, перевозчик непрочно закрепил клетки, и они упали при посадке. Возможно, перевозчик ошибся, возможно, те люди, которые закрепляли, виноваты. Точно сколько коз погибло, не знаю, не могу назвать точное число. Но инцидент был. Так случилось, что поделаешь… Животных жалко, конечно. Но не надо щекотать нервы людям, лишний раз будоражить… Ну да, произошло …»

Директор аэропорта «Гомель» Павел Новоселов сказал «Радыё Свабода», что гомельский аэропорт к инциденту отношения не имеет. И посоветовал обратиться в авиакомпанию «Рубистар», которая является перевозчиком.

В унитарном предприятии «Рубистар» происшествием с козами занимался экономист Александр Морозько. Однако он отказался рассказать подробности, посоветовав обратиться с официальным письменным запросом к руководству.