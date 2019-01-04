Поддержат материально. Wargaming будет выплачивать стипендии талантливым студентам БГУ

Ведущий разработчик компьютерных игр намерен выплачивать талантливым студентам БГУ стипендии. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Участвовать в стипендиальной программе Wargaming поначалу смогут студенты 2−3 курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, прикладной математики и информатики, а также радиофизики и компьютерных технологий. Всего будет выделено 16 стипендий — по четыре на каждый названный факультет.

Претенденты должны будут иметь высокую оценку успеваемости и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Им также необходимо будет представить мотивационное эссе.

Как отметили в университете, инициатива по присуждению стипендий направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Совладелец Wargaming Владимир Кислый подчеркнул, что финансовая поддержка позволит создать среди обучающихся БГУ кластер их идей и проектов различной научной тематики, не связанной со спецификой компании.

Размер стипендии пока не называется. Итоговый вариант положения о «Стипендиях Wargaming» обещают представить к концу февраля.

При успешной реализации пилотного проекта «Стипендии Wargaming» планируется расширить количество участников программы как за счет других факультетов университета, так и белорусских вузов.