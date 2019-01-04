|
Картина дня: рост зарплат и пенсий, лучшие товары Беларуси и находка в Мядельском костеле
05.01.2019 09:00 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня 4 января
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили
Положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование
Темп роста реальной
Реальный темп роста
Государственная служба занятости Беларуси помогает трудоустраиваться ежегодно примерно
Возможность
Более 1,5 тыс. человек уже запросили в службе "Одно окно" логин и пароль (уникальный идентификатор), чтобы проверить, включены ли они
В Беларуси заключено
За 2018 год в Беларуси добыли 1 млн 670 тыс. т
Экспорт белорусской
Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны
Бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок
Национальный аэропорт Минск занял
В Беларуси появятся
Движение транспорта
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла
Хоккеисты ОАЭ стали первыми
Команда
СЕГОДНЯ
Анонсы на 5-7 января
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
5 января
Прямые телефонные линии состоятся в облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222), первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237), управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160), первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Коротин Николай Николаевич (80222501869), заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).
XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжится на льду минской "Чижовка-Арены". Состоятся 4 матча: 13.00 - Балканы - Китай (малая арена); 13.00 - Россия - Словакия (большая арена); 18.30 - Чехия - Финляндия; 19.00 - ИИХФ - Балтия.
Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков в возрастной группе 2002-2004 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" пройдет в Минске по 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены" и ледовой арене Дворца спорта.
6 января
XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжится на льду минской "Чижовка-Арены". Два полуфинальных матча состоятся на большой арене - в 13.00 и 19.00.
Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков в возрастной группе 2002-2004 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" пройдет в Минске по 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены" и ледовой арене Дворца спорта.
Хоккеисты минского "Динамо" в матче чемпионата КХЛ примут московский ЦСКА. Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 17.00.
7 января
XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси завершится на льду минской "Чижовка-Арены". В 13.00 на большой арене состоится матч за 3-е место, в 18.00 начнется финальный поединок.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 6-8 января
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
6 января
В Беларуси - День банковских и финансовых работников.
100 лет назад родился Лебедев Николай Иванович, белорусский ученый в области эпидемиологии, доктор медицинских наук (1973), профессор (1974). Автор научных работ по теории эпидемиологического процесса, клинике, эпидемиологии и профилактике скарлатины, сальмонеллезов. Умер в 1985 году.
7 января
Православный праздник - Рождество Христово.
120 лет назад родился Щипачев Степан Петрович, российский поэт. Автор сборников стихов "По курганам веков", "Одна шестая", "Фронтовые стихи" и др. Умер в 1980 году.
75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета БССР установлено почетное звание "Народный художник Беларуси".
8 января
100 лет назад Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси и ЦБ КП(б)Б смогли переехать в Минск, который официально стал считаться столицей БССР.
95 лет назад родился Савицкий Алесь (Александр Онуфриевич), белорусский писатель. Автор повестей "Кедры смотрят на море", "Самый высокий этаж", романов "Верой и правдой", "Земля не расскажет", "Умереть всегда успеешь". Умер в 2015 году.
95 лет назад родился Дадиомов Владимир Ильич, белорусский писатель. Автор романа "Над Неманом", документальной повести "Белозерский дневник", очерков и др. Умер в 1983 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина дня 4 января Читать далее на сайте БелТА
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)