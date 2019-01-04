Драка на Зыбицкой, «мадонны», воробей в пакете семечек и человек, который не ест - все за вчера

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Так, а чем страна и мир жили вчера? Патриарх Константинопольский Варфоломей призвал православных патриархов признать новую украинскую церковь . по его словам, «если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день». Главой ее, напомним, стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он и получит завтра от Вселенского патриарха в Константинополе томос о церковной автокефалии .

А мы в Беларуси, например, узнали, что международные резервные активы страны на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7,158 млрд долларов (в эквиваленте). Так держать и к 2020-му ! За год ЗВР снизились на 157,7 млн долларов, мы погасили долгов на 5,7 млрд долларов.

Еще немного об экономике. Вы заметили, что минувший год оказался довольно интересным для белорусского рынка слияний и поглощений? Мы выбрали крупные публичные сделки и попытались определить закономерности и тенденции: тут вам и IT, и сетевые магазины, и non-food-ритейл .

В новом году бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплату. Почему? Ну, дело в том, что нынешняя система оплаты труда работников бюджетных организаций — громоздкая, ей уже несколько десятков лет, она обросла большим числом надбавок, оказалась разбалансированной. Что изменится — расскажем здесь . А вот здесь вы узнаете, на сколько в 2019 году вырастут пенсии белорусов (но это неточно).

А еще у нас, на наш и экспертов взгляд, несовершенна система семейного капитала — и мы попытались разобраться, как ее можно было бы изменить .

Вчера суд в Минске начал предварительное слушание по делу заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Их обвиняют во взятках. Вчера в зале суда был только Кравченок, Лосицкого не привозили. «Я честный человек, несмотря ни на что. Каждый имеет право на ошибку», — говорит журналистам Кравченок, который заключил досудебное соглашение: оказал содействие следствию, изобличил других участников, возместил ущерб, выдал имущество, добытое преступным путем.





А помните россиянина, который ударил маршрутчика — и сломал тому челюсть? Вчера его осудили, он отправится в колонию. И обвиняемый, и его семья, и даже сам потерпевший водитель маршрутки считают приговор слишком суровым — мол, он такой потому что «понаехавшие». А вы что думаете — заслужил?

Суд в Гомеле вчера решение по «делу о пропавшей водке». Рассказываем, кто заплатит гомельской «ликерке» за 47 тысяч бутылок .

У нас — новые подробности смертельной драки на Зыбицкой. В этот раз — от медиков и знакомых погибшего . СК, кстати, говорит, что мужчина сам нанес первые удары, а в его крови было 2,9 промилле алкоголя. Подозреваемый же — из простой семьи и учится в колледже по строительной специальности.

Помните Леонида Мальцева? У бывшего высокопоставленного силовика — новая работа в «вузе вузов, самом главном вузе». Вот здесь — все подробности .

А скандал с жильем ветеранов-спасателей , которые должны были в марте 2019-го выселиться в никуда, помните? Под угрозой выселения оказались несколько десятков заслуженных пенсионеров, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и дети ветеранов-спасателей, до скандала не доживших. На днях замглавы МЧС впервые с начала скандала, с осени, встретился с теми, над кем нависла угроза выселения. Вот что услышали люди, а вот что — руководство министерства .





Если вам тоже нужно решать жилищный вопрос, то знайте: два крупнейших профильных кредитодателя страны кредитов пока не дают — и это в перспективе неминуемо скажется на стоимости квадратного метра. Кредит в Беларусбанке и БПС-Сбербанке сейчас можно получить только по программам для некоторых категорий очередников и для новостроек от партнеров. А как справляются остальные ?

Те, кто жилье уже построил или купил, теперь испытывают другие сложности: где найти мастера, который «не налажает» с отделкой? А то попасть на нашу строительную «Доску позора» — то еще удовольствие. Там такие «косяки» встречаются ! Так и хочется уравновесить негатив очередными замечательными домами белорусов — на сей раз в скромных Михановичах.

Знакомьтесь, Юрий — человек, который собирается перестать есть . Пока он фрукторианец, но пробовал и сокопитие. «Я уже настолько сократил уровень потребляемого, что мог съесть 2−3 мандаринки и понять, что сыт. Постепенно мне перестало хотеться даже фруктов: я отвык жевать, ведь пить гораздо легче». А мы тем временем накормили мясоедов недешевой вегетарианской едой — и посмотрели на их реакцию . Посмеялись, честно говоря.

А вот у нас красивый фотопроект о «белорусских мадоннах» — женщинах, кормящих детей грудью в том числе и в общественных местах. Попросили их рассказать, с какими трудностями они сталкиваются в повседневности и что нужно учитывать, чтобы жить активно, если у тебя маленький ребенок на руках.

Еще одна сильная белорусская женщина, Арина Соболенко, вчера разгромила китаянку Ван Яфань и сыграет в финале турнира в Шэньчжэне . Финал 20-летняя белоруска сыграет уже сегодня с американкой Элисон Риске (62 WTA) и будет бороться в нем не только за титул, но и за попадание в топ-10 мирового рейтинга. Держим кулачки за Арину уже вот прямо сейчас! А вот Саша Саснович, увы, не вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов. Но ничего, год только начался!





Хоккеисты минского «Динамо», переведя дух после сложного выезда на Урал и в Ярославль, возобновили выступление в чемпионате КХЛ. Новый год «зубры» открывают 3-матчевой домашней серией с лидерами Западной конференции питерским СКА и московским ЦСКА, а также с соседом по подвалу турнирной таблицы братиславским «Слованом». И вот — первый проигрыш .

А мобильный оператор life:) объявил о повышении тарифов — дорожает почти все и вполне серьезно . Пока вы изучаете новые цифры, порадуем вас смартфонами, которые выйдут и точно станут вашими любимчиками в новом году .

Все новости пятницы, 4 января

Кстати. Забыли вас предупредить. Если решите в выходные поесть семечек, то вскрывайте пакет аккуратно — чтобы без сюрпризов !

Ваша редакция

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