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Главная елка Витебска была самой «разговорчивой» в стране в новогоднюю ночь

05.01.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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МТС составил рейтинг новогодних елок по трафику и звонкам. Специалисты оператора выяснили, на каких праздничных площадках страны в новогоднюю ночь абоненты больше всего звонили и использовали интернет. Самой «разговорчивой» оказалась елка на площади Победы в Витебске, сообщили TUT.BY в пресс-службе компании.

В новогоднюю ночь возле елки на площади Победы поздравления в сети МТС звучали 55 630 минут. Витебляне на этой праздничной площадке лидируют и по количеству SMS — их было 3851. В Бресте у елок поздравления звучали 51 085 минут, в Гродно — 32 750, в Могилеве — 26 983 минуты.

А вот интернетом больше всего пользовались возле главной елки в Гродно: абоненты прокачали 166 537 мегабайт. Витебск по количеству мегабайт — на втором месте: у елки на площади Победы горожане использовали 122 915 Мб интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров Брест: на площади Ленина сгенерировали 97 823 мегабайт.

Активнее всего на праздничных площадках у елок абоненты звонили и использовали интернет в первый час нового года.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В новогоднюю ночь возле елки на площади Победы поздравления в сети МТС звучали 55 630 минут.
 
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