ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах милиционер из табельного оружия застрелил пса

05.01.2019 09:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 3 января в одном из частных дворов на улице Декабристов в городе Барановичи бездомный пес начал бросаться на хозяина дома. Мужчина вызвал милицию — прибывшим сотрудникам пришлось застрелить агрессивное животное, чтобы не допустить трагедии, пишет «Наш край».

Бездомный пес появился в частном секторе за несколько дней до произошедшего.

— Сначала мы видели эту собаку возле калитки наших соседей. У них ворота и калитка закрываются на замок, двор обнесен очень высоким забором, так что попасть внутрь пес не мог. Так и пролежал несколько дней рядом, — рассказала Наталья, хозяйка дома, в котором произошел инцидент. — Примерно в обед 2 января мы с мужем увидели эту собаку в нашем дворе. Через калитку она войти не могла — скорее всего, перепрыгнула через забор.

По словам Натальи, поначалу пес вел себя более-менее спокойно, хоть и начинал рычать и оскаливал зубы всякий раз, когда к нему кто-то пытался подойти. Муж Натальи несколько раз пытался вывести животное со двора, но у него это не получилось: собака не подпускала к себе ни на шаг.

Наталья также говорит, что звонила на спецавтобазу, просила приехать и забрать собаку, но ей ответили, что служба работает по определенным дням, а сегодня у нее выходной.

— Мне сказали: если вдруг собака начнет вести себя крайне агрессивно и будет бросаться на людей, звонить в милицию, — рассказывает Наталья.

Вечером 3 января история приняла опасный оборот: хозяева дома вообще не могли выйти во двор. Как только открывалась входная дверь, пес тут же подбегал и начинал громко лаять, скалить зубы, рычать и бросаться в сторону людей.

— Мужу ничего не оставалось, кроме как позвонить в милицию. Прибывшие сотрудники застрелили пса, — рассказывает Наталья. — Это была вынужденная мера: если бы не реальная опасность, если бы мы не боялись за свою жизнь, то сами бы постарались выпроводить животное со двора. Мы с мужем любим животных: у нас во дворе живет четыре кота, двоих из которых мы подобрали на улице и оставили у себя. Я до сих пор не могу прийти в себя после случившегося.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поначалу пес вел себя более-менее спокойно, хоть и начинал рычать и оскаливал зубы всякий раз, когда к нему кто-то пытался подойти.
 
Новости дня
Новости общества
 
Драка на Зыбицкой, «мадонны», воробей в пакете семечек и человек, который не ест - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика