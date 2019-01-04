Призвание быть нужным…

Работа в социальной сфере – это и оказание широкого спектра услуг различным категориям населения. Социальная служба в этом играет особую роль. Именно социальные работники находятся в ежедневном и тесном взаимодействии с теми, кому так необходима поддержка и помощь.

Татьяна Лукьяновна Рябкина трудится в качестве социального работника в Территориальном центре социального обслуживания населения уже восьмой год. На её попечении одиннадцать человек, среди которых и участники войны, и инвалиды. Зона обслуживания – г. Новолукомль.





Сама Татьяна не местная, приехала в наш район ещё в начале девяностых. Семья, муж, дети – всё, как у всех. В социальную сферу пришла, можно сказать, по случаю, теперь уже и не представляет себя в другой. Да и подопечные отзываются о социальном работнике только положительно – добросовестно относится к своим обязанностям, не считается с личным временем.

Л. И. Щёткину, которая является малолетним узником фашистских концлагерей, Т. Л. Рябкина обслуживает первый год. Лилия Ивановна характеризует Татьяну не только как ответственного, исполнительного, доброжелательного работника, но и приятного собеседника.

Уборка по дому, покупка продуктов, лекарств, коммунальные платежи – далеко не полный перечень услуг, выполняемых соцработником. Посещает Татьяна своих подопечных три раза в неделю, все строго по расписанию. На посещение одиноко проживающего гражданина отведен 1 час 50 минут, семьи – 2 часа 40 минут.

Случается, что подопечные проходят лечение в стационаре. Социальный работник навещает их и здесь. Необходимо порой не просто хорошо выполнять свою работу, но и быть «по совместительству» психологом, сиделкой…

Позитивная и улыбчивая, энергичная и жизнерадостная – такая она, социальный работник Т. Л. Рябкина.

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Здоровья Вам, Татьяна Лукьяновна, терпения, добра и благополучия! Радуйте и дальше окружающих своими оптимизмом, добротой и вниманием! Пусть и Вам родные и близкие, Ваши подопечные дарят немало приятных минут.

Наталия ШИРКО.