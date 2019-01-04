5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб совместно с Федерацией хоккея Беларуси провел в Минске благотворительную акцию "Рождественская традиция". Команды - участницы Рождественского турнира среди любителей хоккея навестили сегодня воспитанников детского дома №7 "Семь Я", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительный проект ежегодно проходит в дни Рождественского хоккейного турнира и собирает под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

Ребята встречали гостей во дворе колядным представлением и традиционным хлебом-солью, а затем представителей команд пригласили посмотреть детский дом, который состоит из шести пятикомнатных квартир. Ребята приготовили для гостей различные конкурсы и квесты. К примеру, вместе с представителями команд Международной федерации хоккея и Швейцарии разрисовали пряничный домик, игроков из Германии попросили спеть рождественскую или новогоднюю песню, у финнов и словаков интересовались, много ли снега выпало сейчас в этих странах, а менеджеру команды ОАЭ пришлось отвечать на вопрос, есть ли вообще в этой южной стране лед. Представители команды Президента Беларуси и российской дружины прошли увлекательный квест "Гарри Поттер".

"Благотворительный проект "Рождественская традиция" - это время, когда детские мечты сбываются. В седьмой раз совместно с федерацией хоккея проводим акцию. За это время гости и участники турнира навестили многих детей, оставшихся без опеки родителей. Ребят радуют многочисленные подарки. Приятно видеть их счастливые лица. В разное время мы дарили и теннисные столы, и боксерские груши, и настоящий веревочный парк со скалодромом. "Рождественская традиция" - это когда белорусские дети учат жарить драники гостей из Китая, а представители ОАЭ учатся играть на цимбалах и баяне, вместе водят хороводы вокруг новогодней елки. Участники Рождественского турнира, некоторые из гостей уже не первый раз приезжают в гости к белорусским деткам и готовятся к этой акции не менее тщательно, чем к матчам", - отметила помощник председателя Президентского спортивного клуба Ксения Валаханович.

Подарков сегодня в детском доме №7 действительно было много. Хоккейная команда Президента Беларуси подарила ребятам огромный холодильник, представители зарубежных стран также вручили детскому дому различные необходимые технические приборы.

Президентский спортивный клуб и федерация хоккея перечислили учреждению Br32 тыс., которые пойдут на оборудование сенсорной комнаты и другие нужны детского дома.

Ребята порадовали гостей праздничным рождественским концертом и пожелали командам удачных матчей. "К нам приезжает немало гостей, но таких необычных еще не было. Готовились к приезду игроков, репетировали и остались довольны, что им понравилось. Мы тоже любим спорт, следим за событиями, иногда посещаем хоккейные матчи с участием "Юности", - сказала воспитанница детского дома Надя.

Акция "Рождественская традиция" впервые состоялась в 2013 году. С тех пор оказана благотворительная помощь социально-педагогическим центрам Минска, детскому дому семейного типа Минского района и детскому дому №5 в Минске, Детскому городку Ленинского района столицы, детской деревне "Истоки", Радошковичской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату №2 для детей с нарушениями зрения.

Организаторами акции "Рождественская традиция" выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.-0-