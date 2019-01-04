ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подарки от участников Рождественского турнира получили ребята детского дома "Семь Я"

05.01.2019 11:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб совместно с Федерацией хоккея Беларуси провел в Минске благотворительную акцию "Рождественская традиция". Команды - участницы Рождественского турнира среди любителей хоккея навестили сегодня воспитанников детского дома №7 "Семь Я", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительный проект ежегодно проходит в дни Рождественского хоккейного турнира и собирает под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

Ребята встречали гостей во дворе колядным представлением и традиционным хлебом-солью, а затем представителей команд пригласили посмотреть детский дом, который состоит из шести пятикомнатных квартир. Ребята приготовили для гостей различные конкурсы и квесты. К примеру, вместе с представителями команд Международной федерации хоккея и Швейцарии разрисовали пряничный домик, игроков из Германии попросили спеть рождественскую или новогоднюю песню, у финнов и словаков интересовались, много ли снега выпало сейчас в этих странах, а менеджеру команды ОАЭ пришлось отвечать на вопрос, есть ли вообще в этой южной стране лед. Представители команды Президента Беларуси и российской дружины прошли увлекательный квест "Гарри Поттер".

"Благотворительный проект "Рождественская традиция" - это время, когда детские мечты сбываются. В седьмой раз совместно с федерацией хоккея проводим акцию. За это время гости и участники турнира навестили многих детей, оставшихся без опеки родителей. Ребят радуют многочисленные подарки. Приятно видеть их счастливые лица. В разное время мы дарили и теннисные столы, и боксерские груши, и настоящий веревочный парк со скалодромом. "Рождественская традиция" - это когда белорусские дети учат жарить драники гостей из Китая, а представители ОАЭ учатся играть на цимбалах и баяне, вместе водят хороводы вокруг новогодней елки. Участники Рождественского турнира, некоторые из гостей уже не первый раз приезжают в гости к белорусским деткам и готовятся к этой акции не менее тщательно, чем к матчам", - отметила помощник председателя Президентского спортивного клуба Ксения Валаханович.

Подарков сегодня в детском доме №7 действительно было много. Хоккейная команда Президента Беларуси подарила ребятам огромный холодильник, представители зарубежных стран также вручили детскому дому различные необходимые технические приборы.

Президентский спортивный клуб и федерация хоккея перечислили учреждению Br32 тыс., которые пойдут на оборудование сенсорной комнаты и другие нужны детского дома.

Ребята порадовали гостей праздничным рождественским концертом и пожелали командам удачных матчей. "К нам приезжает немало гостей, но таких необычных еще не было. Готовились к приезду игроков, репетировали и остались довольны, что им понравилось. Мы тоже любим спорт, следим за событиями, иногда посещаем хоккейные матчи с участием "Юности", - сказала воспитанница детского дома Надя.

Акция "Рождественская традиция" впервые состоялась в 2013 году. С тех пор оказана благотворительная помощь социально-педагогическим центрам Минска, детскому дому семейного типа Минского района и детскому дому №5 в Минске, Детскому городку Ленинского района столицы, детской деревне "Истоки", Радошковичской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату №2 для детей с нарушениями зрения.

Организаторами акции "Рождественская традиция" выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб совместно с Федерацией хоккея Беларуси провел в Минске благотворительную акцию "Рождественская...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я практически живу в Варшаве». Белорусы о том, ездят ли они за границу и зачем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика