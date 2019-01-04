Выслушать, посоветовать, помочь

ежедневно стремятся работники социальной защиты, которые 5 января, одними из первых в новом году, отмечают свой профессиональный праздник. Нынешняя дата для представителей этой профессии особенная — празднуется столетие социальной службы. Накануне события мы беседуем с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Н.А. Кушелевич.





— Наталья Анатольевна, практически каждому человеку на протяжении жизни приходится узнать дорогу в организации социальной защиты: управление по труду, занятости и социальной защите, Территориальный центр, Фонд социальной защиты населения. Причем далеко не всегда это происходит при достижении пенсионного возраста или получении инвалидности.

— Действительно, специалисты управления, Центра и Фонда социальной защиты населения сопровождают человека от первого крика, извещающего о приходе в этот мир маленького гражданина, до ухода из жизни. В нашей компетенции — принятие решений, связанных с вопросами трудовых отношений, заработной платы, занятости, пенсионного обеспечения, охраны труда, социальной защиты ветеранов войны, одиноких пожилых граждан и инвалидов, поддержки многодетных семей, сбора обязательных страховых взносов, ведение персонифицированного учета.

— Давайте подробнее остановимся на основных направлениях деятельности управления. К примеру, часто ли сегодня приходится выявлять нарушения в организациях по выплате заработной платы, охране труда?

— Уже на протяжении нескольких лет в организациях района отсутствуют нарушения сроков выплаты заработной платы. Однако районной мобильной группой в 50 организациях в 2018 году выявлено 429 нарушений законодательства об охране труда. К сожалению, произошел рост производственного травматизма, что, безусловно, требует усиления профилактической работы и жесткого контроля со стороны руководителей и специалистов, особенно агропромышленного комплекса.

— Сейчас особое внимание в республике уделяется содействию в трудоустройстве граждан, не участвующих в экономике страны, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В нашем районе этот приоритет сохраняется?

— Одним из факторов социальной защищенности человека является наличие у него работы. На начало года на учете в управлении состоят 33 безработных, уровень безработицы составил 0,33. В минувшем году в управление по вопросам трудоустройства обратились 823 человека, из них — 467 безработных. Содействие оказано 626 гражданам, из них — 309 безработным. На обучение направлены 10 человек. Для организации предпринимательской деятельности шести безработным выделены субсидии на общую сумму 14 691,92 рубля.

— В Беларуси уже несколько лет проводится пенсионная реформа. Сколько жителей нашего района обрело статус пенсионера в ушедшем году?

— На начало года в районе на учете состоит 8 147 получателей пенсий. В республике — более 2,5 миллиона пенсионеров (27% от общей численности населения). Начиная с 1 января 2017 пенсионный возраст постепенно повышается для мужчин до 63 лет, для женщин — до 58 лет. В 2019г. право на пенсию по возрасту приобретут мужчины, достигшие 61 года и 6 месяцев, женщины — 56 лет и 6 месяцев при наличии страхового стажа 17 лет. За 2018 год в районе статус пенсионера получили 228 человек.

— Наталья Анатольевна, а как обеспечивается материальная поддержка семей с детьми?

— Единый подход в определении размера пособий семьям, воспитывающим детей, был принят исходя из принципа социальной справедливости и равенства граждан в праве на государственную поддержку, независимо от социального положения и рода занятий. В управлении на учете состоит 272 семьи, воспитывающие детей.

Каждой семье выплачи-вается единовременное пособие в связи с рождением ребенка: на первого — 10 БПМ (2142, 10 рубля), на второго и последующих — 14 БПМ (2998,94 рубля). Женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности, предостав-ляется единовременное пособие в размере 1 БПМ (214, 21). Также выплачиваются пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет. При рождении, усыновлении (удочерении) третьего и последующих детей в соответствии с Указом Президента Беларуси №572 предоставляется семейный капитал.

Семьям, у которых доход на каждого члена ниже бюджета прожиточного минимума, бесплатно предоставляются продукты питания для детей первых двух лет жизни.

На безвозмездной основе семьям, воспитывающим 2 и 3 детей, родившихся одновременно, оказываются услуги няни.







— В праздничный день нельзя не вспомнить о Ваших коллегах, людях, которые многие трудовые годы посвятили социальной сфере.

— С большим удовольствием хочу поблагодарить всех работников системы социальной защиты за их неутомимый труд. Каждый из них умеет отдавать себя другим, жертвовать личным временем, душевным покоем и сердечным теплом. Особые слова признательности — коллегам, чей трудовой стаж давно перешагнул 20-летний рубеж: С.В. Тарасовой, И.В. Михальцевич, Е.А. Лещенко, С.Л. Суцкель, Т.П.Кучинской, Е.М. Бандалевич, А.Ч. Барсуковой, М.В. Жуковской, Л.М. Стефанович, Н.Ф. Валюшкевич, Т.И. Кашлей, А.М. Зубович, Н.П. Сикорской, Д.М. Буйновской, И.М. Кулеше, В.М. Минской, И.П. Сикорской. Мы благодарны и ветеранам системы социальной защиты: Г.С. Омельченко, Я.Б. Матуйзо, Т.П. Сидор, Д.И. Вислоцкому, А.А. Циунчик, Я.П. Фокиной, В.Э. Кондратович, В.М. Лукашун, Е.В. Юревич, Л.А. Васько, С.А. Есвил.

Искренне желаю всем здоровья, благополучия, успеха и признания. Пусть этот праздник создаст в душе каждого из нас особое настроение надежды на лучшее в своей жизни и судьбе детей, уверенности, что каждое утро мы будем встречать в мире и согласии.

Беседовала Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.