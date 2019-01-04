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Снег, слабая метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 6 января

05.01.2019 12:26 — Новости Общества | БелТА  
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Снег, слабая метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 6 января
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 6 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром временами пройдет снег, ожидается слабая метель. Днем преимущественно по юго-восточной половине страны возможен небольшой снег. Ветер будет северо-восточный умеренный, ночью порывистый.

Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться от 3 до 9 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 6 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в...
 
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