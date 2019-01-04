|
Снег, слабая метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 6 января
05.01.2019 12:26 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 6 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром временами пройдет снег, ожидается слабая метель. Днем преимущественно по юго-восточной половине страны возможен небольшой снег. Ветер будет северо-восточный умеренный, ночью порывистый.
Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться от 3 до 9 градусов мороза.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 6 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)