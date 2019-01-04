ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики, спасатели и ГАИ предупреждают о сложных погодных условиях

05.01.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем в субботу, 5 января, в стране сохранится гололедица, в некоторых районах возможно налипание мокрого снега.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Днем 5 января на отдельных участках дорог сохранится гололедица», — сообщили в Белгидромете Минприроды.

ГАИ Минска по ссылкой на Белгидромет предупреждает, что сегодня преобладает облачная погода. Временами ожидается снег, в отдельных местах — метель, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

«Проверьте наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях, увеличивайте дистанцию ​​и боковой интервал. Не оставляйте авто на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе с новой трубной техникой, которая в данный момент задействована в столице», — сообщили в ГАИ. Пешеходов также просят быть внимательными.

В МЧС также предупредили о гололедице и налипании мокрого снега по западу страны.

В Минской области, по данным спасателей, временами ожидается снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный 5−10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -5...10°С, максимальная днем -1...6°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем в субботу, 5 января, в стране сохранится гололедица, в некоторых районах возможно налипание мокрого снега.
 
Новости дня
Новости общества
 
Снег, слабая метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 6 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика