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Синоптики, спасатели и ГАИ предупреждают о сложных погодных условиях
05.01.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Днем в субботу, 5 января, в стране сохранится гололедица, в некоторых районах возможно налипание мокрого снега.
«Днем 5 января на отдельных участках дорог сохранится гололедица», — сообщили в Белгидромете Минприроды.
ГАИ Минска по ссылкой на Белгидромет
«Проверьте наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях, увеличивайте дистанцию и боковой интервал. Не оставляйте авто на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе с новой трубной техникой, которая в данный момент задействована в столице», — сообщили в ГАИ. Пешеходов также просят быть внимательными.
В МЧС также
В Минской области, по данным спасателей, временами ожидается снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный 5−10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -5...10°С, максимальная днем -1...6°С.
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Днем в субботу, 5 января, в стране сохранится гололедица, в некоторых районах возможно налипание мокрого снега.
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