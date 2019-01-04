Синоптики, спасатели и ГАИ предупреждают о сложных погодных условиях

Днем в субботу, 5 января, в стране сохранится гололедица, в некоторых районах возможно налипание мокрого снега.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Днем 5 января на отдельных участках дорог сохранится гололедица», — сообщили в Белгидромете Минприроды.

ГАИ Минска по ссылкой на Белгидромет предупреждает , что сегодня преобладает облачная погода. Временами ожидается снег, в отдельных местах — метель, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

«Проверьте наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений, особенно на закруглениях, увеличивайте дистанцию ​​и боковой интервал. Не оставляйте авто на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе с новой трубной техникой, которая в данный момент задействована в столице», — сообщили в ГАИ. Пешеходов также просят быть внимательными.

В МЧС также предупредили о гололедице и налипании мокрого снега по западу страны.

В Минской области, по данным спасателей, временами ожидается снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный 5−10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -5...10°С, максимальная днем -1...6°С.