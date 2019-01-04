На трассе М1 «Алмаз» задержал наркоторговцев с крупной партией кокаина

В Брестской области пресекли канал поставки кокаина из Европы в Беларусь, сообщает пресс-служба МВД.

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3 января милиция при поддержке бойцов «Алмаза» задержала на трассе М1 под Ивацевичами двух жителей Брестской области. По оперативным сведениям, мужчины организовали канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. Ранее они были судимы за незаконный оборот наркотиков.

У задержанных изъяли 730 грамм кокаина. Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.