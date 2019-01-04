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На трассе М1 «Алмаз» задержал наркоторговцев с крупной партией кокаина

05.01.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области пресекли канал поставки кокаина из Европы в Беларусь, сообщает пресс-служба МВД.

Видео: МВД

3 января милиция при поддержке бойцов «Алмаза» задержала на трассе М1 под Ивацевичами двух жителей Брестской области. По оперативным сведениям, мужчины организовали канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. Ранее они были судимы за незаконный оборот наркотиков.

У задержанных изъяли 730 грамм кокаина. Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

 
 
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По оперативным сведениям, мужчины организовали канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь.
 
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