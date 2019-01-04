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Начало года связано с ростом пожаров и гибелью людей на них

05.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Начало года связано с ростом пожаров и гибелью людей на них

На 3 января текущего года в Республике Беларусь произошло 48 пожаров, на которых уже погибло 7 человек. В Витебской области только 1 января произошло 8 пожаров, на которых погибло 4 человека. Не обошлось без трагедии в Верхнедвинском районе.
В ночь с 1 на 2 января на ЦОУ Верхнедвинского подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в аг. Борковичи.
На момент возникновения пожара хозяева находились в доме. После ликвидации пожара в квартире №1 в комнате на полу под обрушившейся печью был обнаружен труп хозяина. В результате пожара в квартире повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.
Статистика показывает, что частой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.
МЧС в очередной раз предупреждает: будьте осторожны при обращении с огнем, не допускайте курения в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Кристина Домасевич,
инспектор Верхнедвинского РОЧС.

 
 
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> На 3 января текущего года в Республике Беларусь произошло 48 пожаров, на которых уже погибло 7 человек. В Витебской области только 1 января произошло 8 пожаров, на...
 
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