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Начало года связано с ростом пожаров и гибелью людей на них
05.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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На 3 января текущего года в Республике Беларусь произошло 48 пожаров, на которых уже погибло 7 человек. В Витебской области только 1 января произошло 8 пожаров, на которых погибло 4 человека. Не обошлось без трагедии в Верхнедвинском районе.
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> На 3 января текущего года в Республике Беларусь произошло 48 пожаров, на которых уже погибло 7 человек. В Витебской области только 1 января произошло 8 пожаров, на...
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